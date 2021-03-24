اللجنة الاولمبية العراقية تعقد مؤتمرها الانتخابي

غدا انبثاق مجلس إلادارة

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت الجمعية العامة للجنة الأولمبية الوطنية، اول امس انعقاد مؤتمرين انتخابيين يقامان عند الساعة الحادية عشرة من صباحي يومي اليوم الخميس وغد الجمعة المقبلين الموافقين لـ 25 و 26 من شهر آذار الجاري.

ودعا حسين علي حسين مدير المكتب الإعلامي للجنة الأولمبية كل المعنيين، الأعضاء والمرشحين، إلى الحضور عند الساعة العاشرة تحضيراً للمؤتمر فيما ستبدأ أعمال المؤتمرين عند الساعة الحادية عشرة تماماً.

وبيّن ان «مؤتمر اليوم الخميس سيكرس لانتخاب العناصر المميزة، وممثلة العنصر النسوي، وممثلي اللاعبين الأولمبيين، وممثلي الاتحادات غير الأولمبية المعترف بها من قبل الأولمبية الدولية»، مستطرداً قوله «فيما سيكرس مؤتمر يوم غد الجمعة لانتخاب المكتب التنفيذي».

ولفت مدير المكتب الإعلامي للجنة الأولمبية إلى ان «المؤتمرين سيقامان بحضور ممثلين عن اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي من خلال برنامج (زوم) عبر شبكة الانترنيت بصفة مراقب، فيما ستحرر دعوات خاصة لعدد محدود من كبار الشخصيات المحلية المعنية لحضور المؤتمرين».

وسمت الجمعية العامة للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، لجنة ثلاثية لإدارة العمل الأولمبي في العراق المدة الماضية، وتتألف اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الأولمبية العراقية من الدكتور أكرم نعيم عطوان الحميداوي مدير عام دائرة التنسيق والمتابعة بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور قاسم محمد الخاقاني عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بحامعة بغداد، والدكتور آزاد قادر التدريسي في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة صلاح الدين.وتم خلال الاجتماع تحديد مهام عمل اللجنة الثلاثية بالأداء التشغيلي والاعداد للانتخابات القادمة دون تولي صلاحيات رئيس اللجنة الأولمبية والمكتب التنفيذي.

وصادقت اللجنة الأولمبية الدولية على الاجراءات التي إتخذتها اللجنة المؤقتة لادارة العمل الرياضي في العراق.

جاء ذلك برسالة رسمية أبرقتتها الأولمبية الدولية في السادس عشر من شهر آذار الجاري ممهورة بتوقيع السيدين جيمس مكلاود مدير التضامن الأولمبي والعلاقات في اللجنة الأولمبية الدولية وحسين المسلم المدير العام والفني للمجلس الأولمبي الأسيوي.وأكدت الرسالة الموجهة للدكتور أكرم نعيم عطوان الحميداوي، رئيس اللجنة المؤقتة، على سلامة جميع الاجراءات التي إتخذتها اللجنة المؤقتة في تعاطيها مع الملف الانتخابي، والاجراءات المتخذة بصدده، ومجمل العمل الأولمبي في العراق.يشار الى ان اللجنة الثلاثية يرأسها الدكتور أكرم الحميداوي وتضم في عضويتها كلا من الدكتور آزاد حسن قادر وقاسم محمد الخاقاني.

وفي ما يلي نص رسالة الاولمبية الدولية الى اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية:

الى اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية/ اللجنة المؤقتة/ الاجتماع الاستثنائي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية في 17 مارس 2021

أعزائي السادة،نشكركم على بريدكم الإلكتروني والاستشارة بتاريخ 15 مارس 2021.

في ظل هذه الظروف الاستثنائية، نفهم أن الإجراءات التي اتخذتها «اللجنة المؤقتة» حتى الآن تتماشى مع القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة للجنة الأولمبية الوطنية العراقية والإطار العام للنظام الداخلي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، هذه الإجراءات سوف يتم تقديمها أيضًا إلى الجمعية العامة للجنة الأولمبية الوطنية العراقية خلال الاجتماع الاستثنائي في 17 مارس 2021 إضافة الى فقرة تعيين لجنة الانتخابات من اجل أن تتم المصادقة الرسمية عليهما، ستقوم لجنة الانتخابات بمراقبة الخطوات التالية للعملية الانتخابية وفقًا للنظام الداخلي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية.

لذلك، بقدر ما يهمنا، يمكننا أن نؤكد أنه ليس لدينا أي اعتراض من حيث المبدأ فيما يتعلق بالخطوات التي اتخذتها «اللجنة المؤقتة» حتى الآن، ونأمل أن تتم العملية الانتخاب بنجاح في 25-26 مارس 2021، كما هو مخطط لها.

ننتهز هذه الفرصة للتأكيد على أن السيد حيدر فارمان، مدير الألعاب الآسيوية للمجلس الأولمبي الأسيوي، سيحضر الاجتماع الاستثنائي للجمعية العامة غدًا كمراقب من قبل اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الأسيوي. ونطلب منكم التفضل باتخاذ جميع الترتيبات اللازمة حتى يتمكن من الانضمام إلى الاجتماع عبر الإنترنت.. نشكركم على تعاونكم ويرجى اطلاعنا على الخطوات التالية.تفضلوا بقبول فائق الاحترام،

جيمس مكلاود / مدير التضامن الأولمبي والعلاقات في اللجنة الأولمبية الدولية وحسين المسلم / المدير العام والفني للمجلس الأولمبي الأسيوي