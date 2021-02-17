تاجيل التصفيات الآسيوية المزدوجة إلى حزيران المقبل

التطبيعية تعلن إقامة دوري الكرة الممتاز يومي الثلاثاء والأربعاء

بغداد ـ الصباح الجديد:

قرر الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، تأجيل التصفيات الاسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر ونهائيات كأس أمم آسيا 2023 في الصين الى شهر حزيران المقبل بعد ان كانت مقررة في آذار المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا.

كما قرر الاتحاد في اجتماع عقده أمس بمقره في العاصمة الماليزية كوالالمبور بعد أن طلبت دول عدة من شرق آسيا التأجيل على أثر تفشي الجائحة وخطورة الوضع الصحي بها «إقامة التصفيات بنظام التجمع في دولة ضمن كل مجموعة».

يشار الى ان هذا التأجيل للتصفيات هو الثالث من نوعه بسبب الجائحة حيث كانت مقررة ان تنطلق في تشرين الأول الماضي ومن ثم تأجلت الى شهر آذار المقبل لتتأجل مرة أخرى الى حزيران المقبل.ويتصدر العراق مجموعته الثالثة برصيد 11 نقطة يليه البحرين (9 نقاط) وثم أيران (6 نقاط) وهونغ كونغ (5 نقاط) وكمبوديا بنقطة واحدة.

وفي سياق اخر، أعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد لكرة القدم، أمس،الحصول على استثناء حكومي لاستمرار الدوري الممتازوقالت الهيئة، ان «استمرار الدوري سيكون يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع». وكانت خلية الأزمة الصحية في العراق، قد أعلنت أمس الاول، عن تأجيل المنافسات الرياضية كافة في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا.

من جانب اخر، تلقت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم رسالة رسمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، يعلنُ فيها دعمهُ الكامل للخطوات الصحيحة والسليمة التي اتخذتها الهيئة التطبيعية في إكمال خارطة الطريق، وصولاً إلى إجراء الانتخابات لاختيار مكتب تنفيذي جديد لإدارة المرحلة المقبلة لأربع سنوات.

وجاءَ في رسالة الاتحاد الدولي «إنهم تسلموا قرارات محكمة (كاس) في الـ21 من كانون الثاني الماضي، كما تلقوا كذلك رسالة غير مؤرخة من أعضاء في الهيئة العامة، بخصوص المطالبة بإجراء انتخابات سريعة خلال 90 يوماً، الفيفا يرى أن الهيئة التطبيعية أحرزت تقدماً كبيراً في إكمال النظام الأساسي للاتحاد العراقي لكرة القدم، وسيكون جاهزاً وفق التوقيتات والمهام المحددة على إقامة الانتخابات في موعدٍ لا يتجاوز الـ30 من شهر حزيران المقبل».

وأوضح «فيفا» في رسالته: «أن الفترة الحالية من أعمال الهيئة التطبيعية تتماشى مع متطلبات قرارات (كاس) بقدر ما قد يكون قابلاً للتطبيق». مشدداً على: «أن الاتحادين الدولي والآسيوي نسقا مع الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم على مواصلة الاستراتيجية المتفق عليها وفق المواعيد المتفق عليها مسبقاً».

وحدّدت رسالة الاتحاد الدولي لكرة القدم التوقيتات المطلوبة في إنجاز المهام الموكلة للهيئة التطبيعية، حيث يجب أن تتم الموافقة على النظام الأساسي للاتحاد العراقي لكرة القدم وقانون الانتخابات في موعد أقصاه الرابع من نيسان المقبل، فيما الموافقة والانتخابات بما يتعلق بالاتحادات الفرعية في تاريخ لا يتجاوز الـ31 من أيار المقبل، وتنتهي مهمة التطبيعية في موعد أقصاه الـ30 من حزيران المقبل، بعد إجراء انتخابات مكتب تنفيذي جديد للاتحاد العراقي لكرة القدم لأربع سنوات مقبلة.