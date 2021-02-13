اتفاقية تعاون علمي مع هيئة البحث والتطوير الصناعي وتعزيز التعاون مع الصناعات البتروكيماوية

الكلية التقنية الهندسية في البصرة

البصرة – سعدي السند :

تابع مكتب “الصباح الجديد”في البصرة عددا من أنشطة وفعاليات الكلية التقنية الهندسية في البصرة بالتنسيق والتعان مع الزملاء في اعلام الكلية .

فقد بحث وفد من الشركة العامة للصناعات البتروكيماوية التعاون المشترك مع الكلية التقنية الهندسية البصرة بهدف ايجاد الحلول للمشكلات التي تواجه العمليات الإنتاجية في الشركة .

وقدم الوفد برئاسة مدير قسم البحوث المهندس حسن علي جاسم في الشركة نبذة عن المشكلات الإنتاجية وسبل معالجتها من خلال فريق بحثي متخصص من الكلية وتم الاتفاق على زيارة الشركة العامة للصناعات البتروكيماوية من قبل الفريق البحثي والاستعداد الى ابرام إتفاقية تعاون علمي يشمل محاور مختلفة تخدم طلبة الدراسات العليا واجراء الأبحاث العلمية.

يذكر ان الكلية ابرمت اتفاقية تعاون علمي مشترك مع هيئة البحث والتطوير الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن في وقت سابق .

مبادرة تثقيفية عن السلامة الفكية وفحوصات السكر

وأجرى طلبة كليات المجموعة الطبية في البصرة مبادرة توعوية عن صحة الاسنان وعلاقتها بصحة القلب وفحص السكر الى منتسبي وطلبة الكلية التقنية الهندسية البصرة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات طلبة الطب .

وتهدف المبادرة الى نشر التوعية الصحية في المجتمع والوقاية من امراض الضغط والسكر والأمراض المعدية والحفاظ على صحة الطلبة والمنتسبين .

واكد عميد الكلية أ.د. عدنان عبد الله عتيق على حرص الكلية لتأمين سلامة الملاكات التدريسية والادارية والطلبة والتعاون الدائم مع المؤسسات الصحية .

فحوصات لمحطة مياه الغدير في ام قصر

وأجرت مختبرات الكلية التقنية الهندسية البصرة فحوصات(11) نموذجا من ابار محطة الغدير في ام قصر لغرض تحديد ومعرفة مكونات الشوائب التي فيها اضافة الى ايجاد طرق المعالجة.

واكمل فريق الفحص لأهم الفحوصات المتكونة من فحص العكارة وفحص التوصيلية وقياس الدالة الحامضية كذلك فحص العناصر المسببة الى العسرة في مياه الآبار كما تم فحص نموذج الاملاح التي تنتج من الآبار.

ورشة عمل عن المدخل الى القيادة

واقامت الكلية التقنية الهندسية البصرة ورشة عمل عن المدخل الى القيادة الى طلبة الكلية بهدف بناء قدرات الطلبة المستقبلية بحضور عميد الكلية والتي قدمها الدكتور حيدر المختار المعاون العلمي لعميد الكلية

وتناولت الورشة المبادئ الأساسية للقيادة كذلك طرح قصص نجاح لبعض القادة .

واكد المحاضر على ان اهم أولويات المؤسسة التعليمية اعداد قادة المستقبل من خلال تفعيل الجلسات الحوارية المبنية على التفكير الإيجابي والابداعي لزرع البذور الأولى في نفوس طلبتنا ونعمل على صنع قادة للمستقبل وجيل واع يحقق اهداف استراتيجية تسهم في بناء البلد.

إنشاء ساحتي التارتان متعددة الألعاب وقاعة الرشاقة

وضمن اهتمامها بالبيئة الجامعية وتنوعها وباشراف عميد الكلية التقنية الهندسية البصرة باشرت الشعبة الهندسية في الكلية بإنشاء ساحتي التارتان التي تبلغ مساحتهما 800 متر مربع متعددة الاغراض للأنشطة الرياضية ساحة للتنس واخرى للكرة الطائرة والسلة .

عميد الكلية اكد بعد ان اكملنا الملعب الخماسي العمل جار بانشاء ساحات التارتان و قاعة اللياقة البدنية والرشاقة وتجهيزها باحدث الاجهزة والمعدات الرياضية ذات المناشىء الرصينة بخطة موازية لإستكمال متطلبات الكلية من مختبرات وساحات حاضنة للانشطة الرياضية والفنية بهدف تحقيق متطلبات ضمان الجودة والاداء الجامعي في التصنيفات الوطنية والعالمية خدمة الى كادر وطلبة الكلية.

الكلية تكرم طلبتها الاوائل للدراستين الصباحية والمسائية

واقامت الكلية حفلاً لتكريم طلبتها الاوائل على المراحل كافة للعام الدراسي 2020/2019 بحضور عميد الكلية .

وقال عميد الكلية في كلمته مفتتحاً بها حفل التكريم شهدت كليتنا تطوراً علمياً ملحوظاً و اصبحت تنافس قريناتها من الكليات الأخرى وسيشهد هذا العام افتتاح عدد من القاعات والمختبرات النموذجية اضافة الى العديد من المرافق الرياضية التي من شأنها ان تخدم طلبتنا ومشيراً الى ان الكلية تعمل على تنفيذ خططها في تدريب وتأهيل طلبتها ومخرجاتها بمهارات مختلفة .

وقدم عميد الكلية شكره وتقديره الى عائلات الطلبة لاهتمامهم في أبنائهم وتقديم الدعم لهم ومتابعتهم لوصولهم الى المراكز الاولى على مراحل الكلية .

توقع اتفاقية مع هيئة البحث والتطوير الصناعي

ومن اجل تكامل القدرات لأواصر التعاون المشترك وقعت الكلية التقنية الهندسية البصرة اتفاقية تعاون علمي مشترك مع هيئة البحث والتطوير في وزارة الصناعة والمعادن خلال استقبال عميد الكلية الوفد الوزاري برئاسة منعم احمد حسن مدير عام هيئة البحث والتطوير الصناعي ومدراء اقسام الهيئة .

وبحث الطرفان تعزيز أواصر التعاون العلمي المشترك لأهمية الاعتماد على الطاقات والقدرات وإمكانية التعاون في مجالات البحث العلمي بما يخدم خطط التنمية الوطنية وقطاع الصناعة في التخصصات المشتركة.

واكد عميد الكلية على السعي في توسيع افاق التعاون العلمي مع جميع القطاعات بما يهدف لتحسين وتطوير المناهج للدراسات الأولية والعليا وترصين نوعية مخرجات الكلية والتوجه للبحث التطبيقي وتشكيل الفرق البحثية المشتركة لمعالجة المشكلات الصناعية .