اسود الرافدين يعسكرون في الإمارات الشهر المقبل

ضمن التحضيرات للتصفيات المزدوجة

بغداد ـ الصباح الجديد:

يدخل المنتخب الوطني بمعسكر تدريبي خارجي في مدينة دبي ضمن إطار تحضيراته للتصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.وقال المدير الإداري للمنتخب باسل كوركيس في تصريح صحفي إن «المنتخب الوطني سيدخل معسكرا بين 12 و21 من الشهر المقبل».

وأكد أن «مدة المعسكر المحددة لن تؤثر على مباريات الدوري لأنها ستكون بفترة التوقف ما بين المرحلتين».ولفت إلى أن «المعسكر تم تحديد موعده بالتنسيق مع لجنة المسابقات في اتحاد الكرة».وأشار إلى أن المعسكر من المؤمل أن يشهد مباراة ودية واحدة لم يعلن عن طرفها الثاني بعد.وأوضح: «أما مباراة أذربيجان ما زالت مجرد حديث ولم يكن هناك اتفاق رسمي حولها والأمر سيحسم بعد إعلان الشركة المنفذة للمعسكر عن المباراة الودية».يشار إلى أن منتخب العراق سبق أن دخل معسكرا تدريبيا في دبي وخاض مباراة ودية مع المنتخب الإماراتي انتهت بالتعادل السلبي.

من جانب اخر، اعتذرت اللجنة المكلفة بفحص الملاعب من قبل اتحاد كأس الخليج عن عدم حضورها ؛ لأسباب إدارية وأجلت الزيارة لموعد آخر سيتم تحديده في وقت لاحق.

وقال رئيس الهيئة التطبيعية في اتحاد الكرة إياد بنيان، إن الوفد المكلف بفحص الملاعب والمنشآت الرياضية، اعتذر عن عدم القدوم للبصرة بعدما كان مقرر وصوله صباح الثلاثاء.. وبين أنَّ أسباب الاعتذار إدارية بحتة لتأخر وصول تأشيرة الدخول لعضوين من اللجنة ووصلت قبل ساعة من الإقلاع ما دفع اللجنة لتأجيل زيارتها للعراق.وأشار إلى أن التأجيل لا يعني الإلغاء، ونحن بدورنا نسعى لاستثمار الوقت وإكمال كل المتطلبات ونرحب باللجنة متى قررت تحديد موعد زيارتها.

في حين أوضح نجم الكرة الكويتية بدر المطوع أن العراق قادر على استضافة المباريات الدولية والبطولات على أرضه لما لمسه من شغف العراقيين بكرة القدم.وقال المطوع: «شعرنا بحب الجماهير العراقية والإعلام الرياضي العراقي منذ دخولنا منفذ سفوان وإلى مقر إقامتنا وهذا الاستقبال يؤكد عمق العلاقة بين العراق والكويت».

وأشار إلى أن التنظيم الرائع في الاستقبال وكذلك التدابير الأمنية التي لجأ لها الاتحاد العراقي لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة على أعلى مستوى وتؤكد قدرة العراق على احتضان المباريات الدولية والبطولات في قادم الأيام.

ووجه المطوع رسالة لجميع المنتخبات بأن تزور العراق وترى بعينها حب العراقيين لكرة القدم وكرم ضيافتهم وحسن استقبالهم للضيوف، لافتا إلى أن ما شاهدوه من حفاوة في الاستقبال أكبر من مباراة ودية لا تعني نتيجتها شيء أمام هذه المشاعر.

يشار إلى أن المنتخب الكويتي وصل إلى البصرة مساء أمس وباشر بتحضيراته لمباراة الغد الودية أمام أسود الرافدين.