احلامنا قريبة منا ولا تحتاج الى بابا نويل

احلام يوسف

على مر العصور ابتكر الانسان شخصيات خيالية عدة ربما لتكون حلمهم الذي لن يتحقق يوما ما برغم ان بعضها متخصص بتحقيق الاحلام كمصباح علاء الدين والجنيات الصالحات وبابا نويل.

ماذا لو تجسدت احدى هذه الشخصيات في حقيقة؟ وبما اننا على اعتاب العام 2021 فليكن سؤالنا ماذا لو صارت شخصية بابا نويل حقيقة وسأل عن امنياتنا للعام المقبل، ماذا ستكون هذه الامنيات؟

الكثير من الاطفال كانت امنياتهم محصورة بالألعاب والدراجات الهوائية والنارية. اما الشباب فكانت امنياتهم:

مهند العزاوي كانت لديه امنية واحدة “ان اخلق من جديد في دولة اخرى غير العراق!” وقال: “تعبت من الوضع الذي يزداد سوءا، كل عام نتأمل العثور على شخصية وطنية شريفة ضمن الحكومة او البرلمان عسى ان يكون هو المنقذ، والنتيجة دائما خيبات امل لان لصوص الوطن يتزايدون والمشكلة ان بينهم من الشعب من حصر الوطن بمصالحه الشخصية ولا يدرك انها ايضا ستتضرر في حال ظل الحال عما هو عليه الان”.

امنية العزاوي قد تكون امنية عامة بالنسبة لنا جميعا، وسنظل نتمنى وننتظر تحقيق هذه الامنية لان لنا رب ينظر ويعرف ما يحاك ضد البلد. ريا محمد علي في مقتبل العمر كانت امنيتها غريبة اذ قالت “طالما اننا نتحدث عن شخصية خيالية فسأطلب امنية اعلم انها غير قابلة للتحقيق لكني احلم كثيرا بها، اتمنى ان اصبح اجمل فتاة في العالم، واشارك بالمسابقات الخاصة بملكات الجمال واحاط بالهدايا والمصورين والجمهور، انا اغبط كل من فازت بهذا اللقب واتمنى ان التقيهن كي اخبرهن ان حياتهن حلم لملايين الفتيات، كي يعرفن قيمة ما هن عليه”.

العزاوي كانت بالفعل جميلة لكن يبدو انها تطمع اكثر، وفي حين ان امنيتها كانت ان تصبح ملكة جمال، كانت امنية ضحى البدري ان تستطيع اجراء عملية اخيرة لساقها كي تعود الى حياتها الطبيعية وتمشي مرة ثانية على قدميها من دون عكازات وقالت: “اصبت بحادث سير وتضررت ساقي كثيرا اجريت الى الان عمليتين ومن المقرر اجراء عملية ثالثة على امل ان اعاود السير من دون عكازات”.

اخبرت العزاوي فيما بعد بأمنية ضحى وبانها اولى بادراك النعم التي تمتلكها. لكن تبقى الامنيات مرتبطة ليس فقط بطبيعة الشخص انما بظروفه من كل زواياها، بقول سرور جمال الجنابي احد طلاب الجامعة التكنلوجية: “امنيتي ان اتخرج واكمل دراسة الماجستير في بريطانيا، امنية ليست صعبة لكن اعرف ان هناك عراقيل تحول بيني وبين تحقيق هذه الامنية، لكن في حال جاءني سانتا كلوز فمؤكد ستكون هذه امنيتي”.

ختاما لابد من القول ان كل تلك الشخصيات يمكن ان تكون حقيقية بنحو ما، اذ يمكن ان تتجسد بأم او اب او صديق او حتى قوانين تحترم المواطن ولا تغبن حقه ولا تسرق ماله.