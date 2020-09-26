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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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صفحات في تاريخ الفن الروائي

ثقافة
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صدر عن  الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق الجزء الاول من كتاب(صفحات من تاريخ الفن الروائي العراقي \ دراسة بيلوغرافية نقدية  للإبداعات الروائية النجفية خلال  90 عاماـ 1930—2003  ـ تضمن الكتاب بالإضافة مقدمة د. أيمان السلطاني ، التعريف بالرواية  وكيفية كتاباتها  وتاريخ النجف  وطبيعة المدينة الاجتماعية والاقتصادية والفكرية التي مهدت  لولادة الفن الروائي. كما تضمن الاصدارات الروائية ما قبل  14 تموز 1958  وخلالها وما بعدها حتى عام 2003  . حيث بلغ عدد الروائيين والروائيات في النجف 17 روائية وروائي  ابدعوا ما مجموعه ((33))  رواية .

وكتب الناقد ياسين النصير حول الكتاب في جريدة طريق الشعب “كتاب الحريزي الموسوعي واحد من انجازات ثقافية تؤسس لعلاقة بنية المدينة بالإنتاج الثقافي ، ليس كانعكاس لهذه البنية وإنما لتمثيلها فنيا”.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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