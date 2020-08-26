  • الأربعاء , 26 أغسطس 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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انطلاق مهرجان عمان السينمائي بعد تأجيله بسبب كورونا

ملاحق
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عروض في الهواء الطلق وسينما السيارات

بعد تأجيله بسبب جائحة كورونا انطلقت فعاليات مهرجان عمان السينمائي حيث عمد المهرجان إلى إيجاد طريقة بديلة خلاقة من خلال استحداث ثلاث شاشات سينما لِلسيارات (درايڤ إن) فى منطقة العبدلى الجديد.
يتضمن برنامج العروض ٣٠ فيلمًا روائيًا طويلًا ووثائقيًا، عربيًا وَدوليًا، بالإضافة إلى تسعة أفلام عربية قصيـرة.
ويُفتتـح المهرجـان بالفيلـم الفرنسـي “البؤسـاء” للمخـرج لادج لـي الحائـز علـى العديـد مـن الجوائـز.
وتدور أحداث الفيلم عندما ينضم (ستيفان إلي) إلى فرق الشرطة في مونفيرماي، حيث يساعد زميله (كريس) في تحليل الأحداث التي تقع في باريس، من خلال عصابات الأحياء، والتي يقع ضحيتها المواطنين.
ويتَرأس مجلس إدارة المهرجان الأميرة ريـم علـي كـل مِـن رجـا غرغـور وعمـر المصـري وباتـر قـردن وناديـا سختيـان
وتُدير المهرجان ندى دوماني، بينما يرأس حنّا عطاالله إدارته الفنية وَتستلم ديمة عازر قسم صُنَّاع الأفلام

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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