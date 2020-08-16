الهند لمن؟

شاشي ثارور

نيودلهي ـ بينما تستعد الهند للاحتفال بالذكرى السنوية الثالثة والسبعين لاستقلالها في 15 أغسطس/آب، بدأ عدد متزايد من الهنود يعتقدون أن معركة الحفاظ على جوهر الدولة التي ولدت عام 1947 قد ضاعت بالفعل. خلص العديد من المعلقين إلى أن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي قد دشنت بالفعل “جمهورية ثانية” من خلال قلب الافتراضات الرئيسية للأولى.

وفقًا لهؤلاء المحللين اليائسين، بدأت عملية “إعادة التأسيس” هذه في 5 أغسطس/آب 2019، عندما ألغيت المادة 370 من الدستور وجُردت جامو وكشمير من حكمها الذاتي، واكتملت في أيودهيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعد عام واحد بالضبط. هناك، أقيم حفل كبير استمر لساعات متلفزًا لملايين العاشقين، قام مودي بأداء بومي بويان (عبادة الأرض) ووضع 40 كيلوغرامًا (88 رطلاً) من الطوب الفضي في أساس معبد مستقبلي للإله الهندوسي راما، في موقع مسجد بابري المهدم.

حتى قبل بدء بناء المعبد، وضع هذا الاحتفال (ومشاركة مودي فيه) ختمًا على مشروع هندوتفا الكبير لحزب بهاراتيا جاناتا التابع لمودي. خشي الكثيرون من أن الهند، التي كانت منذ تأسيسها دولة علمانية، قد تحولت إلى رشترا هندوسية، وهي دولة من و إلى الأغلبية الهندوسية.

منذ لحظة فوزها الانتخابي في عام 2014، شرعت حكومة مودي في مشروعها لتحويل النظام السياسي، وتعزيز قبضتها على جهاز الدولة خلال ولايتها الأولى. وفي الوقت نفسه، سعت إلى الحفاظ على حشد مؤيديها من خلال إعادة التحول إلى العقيدة الأم، واليقظة وإعدام غير الهندوس بسبب انتهاكات مفترضة ضد الأبقار، والغضب من استرضاء الأقلية والتصريحات المعادية للوطن وتصرفات المنشقين، من طلاب علمانيين إلى الكشميريين والإرهابيين الباكستانيين.

مع عمل الحزب الحاكم، أطلق الانتصار الانتخابي الأكبر لحزب بهاراتيا جاناتا لعام 2019 المرحلة التالية من المشروع الوطني. بدأ الأمر بتجريم ممارسة الطلاق الإسلامي المعروف باسم الطلاق الثلاث (طلقة تحذير لا لبس فيها عبر أقواس المجتمع المسلم). واستمرت في تجريد جامو وكشمير من الحكم الذاتي (إشارة واضحة إلى أن الضمانات الدستورية كانت أيضًا في متناول اليد وأنه يمكن تجاوز النظام الفيدرالي) وإقرار تعديل قانون المواطنة (وهو تحد مباشر للمبادئ العلمانية وغير الدينية للدستور.

بعد ذلك جاء المعبد في أيوديا، والذي أشارت حكومة مودي من خلاله إلى أنها كانت تفكك بقايا أخرى للجمهورية الأولى – الحوار والتلاؤم بين الأديان. وكما قال العالم السياسي سهاس بالشيكار: “إن حكم المحكمة العليا في قضية أيودهيا، الذي يأمر بمنح المسلمين موقعًا” بديلًا “، أضفى الطابع الرسمي على تهميش المسلمين سياسيًا، في حين تؤكد الاحتفالات التي تنطوي علنًا على أجهزة الدولة إضفاء الطابع الرسمي على الدين الهندوسي كأساس للجمهورية الجديدة “. إذا كانت العلمانية والتعددية والتنوع من تعاليم الجمهورية الأولى، فإن هندوتفا هي بالنسبة لحزب بهاراتيا بمثابة شعار الجمهورية الثانية.

كان حزب بهاراتيا جاناتا قادرًا على القيام بكل هذا لأنه يتمتع بالأغلبية التشريعية اللازمة. ولكن، كما يشير بالشيكار، فقد تجاوزت هذه الإجراءات من خلال “تحويل الدولة الهندية إلى مستودع للقمع” من خلال “إدارة مسيّسة وسامة – لا سيما في حالة آليات الإنفاذ والتحقيق”. منذ عام 2014، نزعت الحكومة شرعية المعارضة والنقد باعتبارهما معاديين للمصلحة الوطنية، وأيضا كل فكر ليبرالي وفكرة متناقضة تقوض الكبرياء والوحدة الوطنية. وقد تبع ذلك حتماً معادلة معارضة الحكومة – بل الديمقراطية الليبرالية نفسها – بالسلوك “المعادي للقومية”.

من الواضح أنه كان هناك فشل من جانب المؤسسات المستقلة في الهند – القضاء، والأحزاب السياسية المعارضة، ووسائل الإعلام، ولجنة الانتخابات، والجامعات – لوقف تيار الأغلبية المتشددة. كان حكم المحكمة العليا في أيودهيا، الذي أدان هدم المسجد ولكن مع ذلك منح الموقع المتنازع عليه للهندوس، رمزًا من نواحٍ عديدة لتواطؤ القضاء في تمكين هذا الاستسلام.

في العديد من القضايا الأخرى، رفضت المحكمة بشكل إلزامي الاستماع إلى الطعون في الإجراءات الحكومية (بما في ذلك التماسات المثول أمام المحكمة، ودستورية إلغاء المادة 370، واحتجاز القادة السياسيين) أو أذعنت لها (مثل قطع الإنترنت المطول في كشمير ) بدون ردة فعل. في حين أن المعارضة قوية، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنها تعرضت للسخرية على نطاق واسع، إن لم يكن دائمًا على نحو عادل، بسبب لطفها. كما تم تقسيمها – أحيانًا حتى داخل الأحزاب – حول قضايا حيوية مثل كشمير وأيوديا.

لكن معركة تحديد الدولة الهندية لم تنته بعد. اليوم، يتم تحدي المثل العليا لمؤسسي الهند ليس فقط من قبل مودي وحزب بهاراتيا جاناتا، الذين يفضلون فكرتهم عن الهند باعتبارها راشترا هندوسية على التنوع والتعددية المنصوص عليها في الدستور. كما يعارضهم شبان رشقوا الحجارة في شوارع سريناغار، أكبر مدن جامو وكشمير، وماويون مسلحون بالبنادق في غابات تشاتيسجاره. إن الهند ذات الأفق الضيق والمذهبية لن تروق لهؤلاء الشباب. فقط الهند التي تضمن الحقوق الكاملة والكرامة للجميع – الوعد بالديمقراطية الليبرالية – يمكنها أن تفعل ذلك.

على مدى السنوات الست الماضية، تذوق ناخبو القومية الهندوسية وهم النصر، لكن الكفاح من أجل روح الهند لا يزال مستمراً. الهند المنقسمة – الهند في الخامس من أغسطس/آب – لا يمكنها أبدًا أن تفي بوعد الهند الموحدة في 15 أغسطس/آب. لتحقيق النجاح في القرن الحادي والعشرين، يجب أن تظل الهند وفية لقيمها التأسيسية.

*شاشي ثارور هو وكيل الأمين العام السابق للأمم المتحدة ووزير الدولة الهندي السابق للشؤون الخارجية ووزير الدولة لتنمية الموارد البشرية سابقا، وهو الآن نائب في الكونغرس الوطني الهندي.

بروجيكت سنديكيت