التقاعد: رواتب المتقاعدين واستحقاقاتهم المالية مؤمنة بالكامل

بغداد – الصباح الجديد :

أكدت هيئة التقاعد الوطنية، أمس الأربعاء، أن رواتب المتقاعدين مؤمنة بالكامل، فيما أشارت إلى انجاز٥٤ ألف معاملة، وما تبقى مازال قيد الانجاز.

وقال رئيس الهيئة اياد الجبوري إن “احصائية معاملات الموظفين الذين احيلوا الى التقاعد وفق قانون التقاعد الجديد، كانت بحدود 60 إلى 62 الف معاملة، وماتم انجازه من دائرة التقاعد وجميع فروعه بحدود ٥٢ إلى ٥٤ ألف معاملة، وماتبقى نحو 8 الى 9 الالاف مازالت قيد الانجاز”.

وأضاف أن “دائرة التقاعد وجميع فروعها تنجز مايقارب الفين الى ثلاثة الالاف معاملة اسبوعياً”.

وأكد أن “جميع رواتب المتقاعدين واستحقاقاتهم المالية مؤمنة بالكامل، ولاتوجد أي عراقيل تواجهنا امام استيفاء الحقوق التقاعدية”.