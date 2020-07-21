الامير خالد بن سلمان: زيارة الكاظمي تأجلت من اجل منح المكانة اللائقة لدولة من الطراز الرفيع

رئيس الوزراء يصف العلاقات العراقية السعودية بالراسخة..

بغداد-الصباح الجديد

اكد نائب وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الامير خالد بن سلمان، ان زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تأجلت لمنحها المكانة اللائقة التي تستحقها كزيارة دولة من الطراز الرفيع.

وقال الامير خالد في تغريدة على “تويتر”: إن “العراق يمثل بعدًا ستراتيجيًا هاماً للمملكة والعكس؛ لذلك كان طبيعيًا أن تحل الرياض محطةً أولى في جدول زيارات مصطفى الكاظمي”.

وأضاف “قد آثرت قيادة البلدين تأجيلها إلى ما بعد خروج خادم الحرمين من المستشفى لمنحها المكانة اللائقة التي تستحقها كزيارة دولة من الطراز الرفيع”.

وكان وصف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي امس الاثنين، العلاقات العراقية السعودية بالراسخة، فيما اعرب عن تفاؤله بمستقبلها

وقال الكاظمي في تغريدة على موقع تويتر: “اتطلع الى خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى بكامل الصحة والعافية وفي اقرب وقت، كي يتسنى لي زيارة المملكة العربية السعودية والاطمئنان عليه شخصيا “.

وأشار الى ان ‏” علاقات العراق والمملكة راسخة و ترتكز الى الإيمان بالمصالح الاستراتيجية المشتركة ” فيما أعرب عن تفاؤله بمستقبلها.

يذكر ان مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كان اعلن امس الاثنين، تأجيل زيارته الى السعودية بعد تعرض الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز الى وعكة صحية طارئة، مبينا أن الزيارة ستكون في اقرب وقت ممكن.

وقال المكتب في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، إن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تلقى بتضامن وتفاعل اخوي نبأ تعرض الملك سلمان بن عبد العزيز الى وعكة صحية طارئة دخل على اثرها الى المستشفى لاجراء بعض الفحوصات”.

وأضاف أنه “ومع وجود موعد مسبق لزيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى المملكة العربية السعودية الشقيقة، تقرر تأجيل الزيارة الى اقرب موعد ممكن يتفق عليه الجانبان”.

وبحسب البيان، فإن الكاظمي أكد في اتصال هاتفي مع ولي العهد محمد بن سلمان “تمنياته الحارة لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسلامة وللشعب السعودي الشقيق دوام الازدهار والسلام”.

ورجح مصدر مقرب من مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي , الاثنين , ان زيارة الأول الى الرياض قد تؤجل الى ما بعد عيد الأضحى المبارك , مبينا ان التاجيل سينسحب على جدول زيارات الكاظمي الى كل من طهران وواشنطن .

وقال المصدر في تصريح ان “اعلان الخارجية السعودية عن تأجيل زيارة الكاظمي الى الرياض بسبب دخول العاهل السعودي محمد بن سلمان للمستشفى اثر وعكة صحية ربما ستؤجل الى ما بعد عيد الأضحى”, مؤكدا ان “الزيارة ستبقى قائمة لحين امتثال سلمان للشفاء ” .

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان “جدول زيارات الكاظمي المقبلة سيتأثر أيضا بتاجيل زيارته للرياض وجدول الزيارات يشكل كل من العاصمة الإيرانية طهران وواشنطن”.