بابل ـــــ الصباح الجديد:

صدر عن دار الصوّاف للطباعة والنشر في بابل كتاب ” الوجه الآخر.. مختارات من الأدب العالمي المعاصر” للباحث والمترجم صلاح السعيد. بواقع 314 صفحة من القطع المتوسط. قدّم الكتاب الناقد والروائي عباس عبد جاسم، رئيس تحرير جريدة الأديب الثقافية. علما أن أغلب المختارات التي ضمّها الكتاب نشرت في جريدة الأديب. ومما جاء في المقدمة: منذ البدء، تلقف الكاتب والمترجم صلاح السعيد شفرات سياسة صحيفة الأديب البغدادية بوعي مستوعب لتحولات الثقافة العالمية . وما انطوت عليه من تغييرات سياسية على مستوى علاقة الأدب بالسياسة. مما جاءت مختارات هذا الكتاب من الأدب العالمي المعاصر أكثر استجابة لصراع الترجمات الثقافية في العالم.. وتضمن الكتاب عددا من المقالات في مختلف الآداب والفنون العالمية. ومن تلك المقالات: كسر التابوات في الادب النسائي الايراني. الرواية الايطالية. في طريقي الى الشعر مع بروست. الشعر الماليزي بالانكليزية. مع الروائي البيروفي ماريو باراغاس يوسا. بيروت المدينة التي هزتني. الطريق الى سنتياغو. آسيا جبار. مع الكسندر…..

ومما جاء في مقالة” الشعر الروسي الحديث والتراث النبوئي” للكاتب سدني موناس: إن دراسة تاريخ الشعر مثل دراسة تاريخ الحركات الأدبية، يمكن أن تكون خادعة ومحرفة. إن كل شاعر عظيم(على الرغم من أن السياسات الأدبية والضرورات اليومية لربما تقوده لربط نفسه بهذه المجموعة أو تلك ليست مسألة مهمة) هو حركة بذاته، وليس من شاعر عليه أن يلخص ويفسر في مصطلحات للبيان أو التصريح بمبادئ المجموعة.. وصلاح السعيد هو كاتب ومترجم وباحث تولد الحلة 1945. حاصل على شهادة البكالوريوس كلية الآداب قسم اللغة الانكليزية. وحائز على جائزة وزارة الثقافة لعام 2011 وحاليا رئيس اتحاد أدباء وكتاب بابل