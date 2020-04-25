  • السبت , 25 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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اليابان تمنع النساء من التسوق

منوعات
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تعرّض رئيس بلدية مدينة أوساكا اليابانية لانتقادات لاذعة بعد اقتراحه أن يقوم الرجال بالتسوق في أثناء فترة تفشي فيروس كورونا المستجد لأن النساء “يحتجن إلى وقت طويل” لاتخاذ القرار.

وقد أعلنت اليابان حالة طوارئ بسبب تفشي الوباء، وطُلب من المقيمين في بعض المناطق التسوق بنحو أقل تواتراً وإرسال فرد واحد فقط من العائلة للحد قدر الإمكان من التسبب بازدحام.

وقال رئيس البلدية، ايشيرو ماتسوي، للصحفيين إنه يجب تكليف الرجال القيام بتسوق البقالة لأن “النساء يستغرقن وقتاً طويلاً في جولاتهن ويترددن كثيراً قبل اتخاذ قرار شراء هذا المنتج أو ذاك”.

وأضاف: “يمكن للرجال أن يجمعوا الأشياء التي طلب منهم شراؤها ويعودوا إلى المنزل، لذلك أعتقد أنه من الجيد أن يذهبوا للتسوق وتجنب الاتصال البشري”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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