رسمياً إنهاء الدوري الهولندي بسبب فيروس كورونا

أمستردام ـ وكالات:

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم عن إنهاء موسم 2019 – 2020 من مسابقة الدوري الهولندي بسبب فيروس كورونا.. وجاء قرار الاتحاد الهولندي بعد قرار رئيس الوزراء مارك روتة بإيقاف الأنشطة الكروية حتى أيلول ، ليتقرر إنهاء الموسم بأكمله.

ونص القرار المفاجئ على عدم تحديد بطل للدوري الهولندي هذا الموسم علماً أنّ أياكس كان متصدراً للمسابقة حتى لحظة تأجيل الموسم التي اتخذت الشهر الفائت للحد من انتشار فيروس كورونا.. وبات الدوري الهولندي بذلك أول بطولة وطنية في دولة منضوية تحت راية الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا)، يتم إنهاؤها بشكل مبكر بسبب “كوفيد-19“.

وأفاد الاتحاد في بيان: “للأسف، ونظراً إلى الإجراءات (بشأن منع التجمعات العامة) التي اتخذتها الحكومة، بات من المستحيل إنهاء موسم 2019-2020“.وتابع الاتحاد “الصحة العامة تحتل دائماً الأولوية، الأمر هنا لا يتعلق بمشكلة كرة قدم فقط، بل بما يسببه فيروس كورونا في المجتمع ككل”، وإن أقر في الوقت عينه بأن هذا القرار “سيترك خيبة أمل كبيرة لدى البعض“.

ولن يهبط أي فريق لدوري الدرجة الأدنى بموجب القرار الجديد وكذلك لن يصعد أي فريق لدوري الدرجة الأولى، كما سيتأهل أياكس وألكمار إلى التصفيات التأهيلية من مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.. وكان الاتحاد القاري قد أبدى في الفترة الماضية رغبته في ان تنهي كل البطولات الوطنية موسمها من دون إلغائه بشكل مبكر.. ورأى الاتحاد بعد اجتماع للجنته التنفيذية ، أن التأهل الى نسخة الموسم المقبل من دوري الأبطال يجب أن يكون على “أساس الجدارة الرياضية”، في حال لم يكن ممكناً إنهاء موسم 2019-2020 محليا.