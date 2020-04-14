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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • الخزين المائي بسدود الفرات يرتفع الى اكثر من 9 مليارات متر مكعب

الخزين المائي بسدود الفرات يرتفع الى اكثر من 9 مليارات متر مكعب

شؤون عراقية
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بغداد- الصباح الجديد :

اعلنت وزارة الموارد المائية عن  ارتفاع نسب الخزين المائي في السدود والبحيرات المقامة على نهر الفرات من بينها سد حديثة والحبانية الى اكثر من 9 مليارات متر مكعب.

وقال المتحدث باسم الوزارة عون ذياب عبدالله، ان “السدود والبحيرات المقامة على نهر الفرات شهدت تحسنا كبيرا في نسب الخزين المائي مقارنه بالعام الماضي”.

واضاف ان “نسبة الخزين المائي في سد حديثة العام الماضي لاتتجاوز 750 مليون متر مكعب فيما وصلت نسبة الخزين للعام الحالي اكثر من 7 مليارات متر مكعب ومن المتوقع ان ترتفع الى 8 خلال الفترة المقبلة”.

واوضح ان “الخزين المائي لبحيرة الحبانية العام الماضي كانت 600 مليون متر مكعب فيما وصلت العام الحالي الى اكثر من مليارين متر مكعب”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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