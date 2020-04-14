الخزين المائي بسدود الفرات يرتفع الى اكثر من 9 مليارات متر مكعب

بغداد- الصباح الجديد :

اعلنت وزارة الموارد المائية عن ارتفاع نسب الخزين المائي في السدود والبحيرات المقامة على نهر الفرات من بينها سد حديثة والحبانية الى اكثر من 9 مليارات متر مكعب.

وقال المتحدث باسم الوزارة عون ذياب عبدالله، ان “السدود والبحيرات المقامة على نهر الفرات شهدت تحسنا كبيرا في نسب الخزين المائي مقارنه بالعام الماضي”.

واضاف ان “نسبة الخزين المائي في سد حديثة العام الماضي لاتتجاوز 750 مليون متر مكعب فيما وصلت نسبة الخزين للعام الحالي اكثر من 7 مليارات متر مكعب ومن المتوقع ان ترتفع الى 8 خلال الفترة المقبلة”.

واوضح ان “الخزين المائي لبحيرة الحبانية العام الماضي كانت 600 مليون متر مكعب فيما وصلت العام الحالي الى اكثر من مليارين متر مكعب”.