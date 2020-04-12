وائل عبداللطيف يحمل حكومة عبد المهدي تبعات ما يحدث في مواجهة كورونا

تعمدت عدم ارسال الموازنة الى البرلمان مخالفة قانونها..

بغداد- الصباح الجديد :

كشف الوزير السابق وائل عبد اللطيف، امس الاحد، عن مخالفة الحكومة المستقيلة القوانين بشأن عدم إرسال موازنة 2020 الى البرلمان، مبينا ان الحكومة استقالت في تشرين الثاني في حين تنص القوانين على ارسال الموازنة في تشرين الاول من كل عام.

وقال عبد اللطيف في تصريح تابعته الصباح الجديد، إن “الحكومة المستقيلة وبرئاسة عادل عبد المهدي تتحمل كافة التعبات من عدم صرف الاموال الخاصة في مواجهة اكبر ازمة تواجه العراق وهي جائحة كورونا بعدم ارسالها الموازنة”.

واضاف ان “القانون ينص على ارسال الموازنة بتاريخ 10 من تشرين الاول من كل عام الى مجلس النواب وعدم تأخيرها مطلقا للسماح الى البرلمان دراستها واجراء التعديل اللازم من اجل التصويت عليها”.

واوضح ان “عبد المهدي قدم استقالته بتاريخ 29 تشرين الثاني ما يعني مرور شهر ونصف الشهر على ارسال مسودة القانون”، متسائلا عن “عدم ارسال الموازنة رغم اكتمالها في مجلس الوزراء الى البرلمان”.