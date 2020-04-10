البنك المركزي: استئناف تلبية طلبات التحويل الخارجي

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكد البنك المركزي العراقي، أمس الخميس، استمرار اعماله والمصارف على وفق الاستثناء الصادر من الجهات المختصة، لافتا الى استئناف تلبية طلبات التحويل الخارجي.

وذكر اعلام البنك المركزي في بيان صحافي، ان “البنك المركزي قرر في اجتماع مجلس المديرين العامين استمرار أعمال البنك المركزي والمصارف على وفق الاستثاء الصادر من الجهات المختصة، اضافة الى استئناف تلبية طلبات التحويل الخارجي عبر النافذة لتلبية الطلبات التي يحتاجها المواطنون والحكومة بصورة اعتيادية خلال فترة فرض الحظر”.

واضاف ان “البنك قرر تأجيل تنفيذ العقوبات والغرامات المترتبة على المصارف، ولمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من ١/ ٤ ولغاية ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٠، كما تقرر دعم سيولة المصارف عبر تخفيض نسبة الاحتياطي القانوني لها الى نسبة ١٣٪ ولمدة ستة أشهر وذلك لغرض دعم عمليَّة تأجيل استيفاء الاقساط المترتّبة على قروض المواطنين كافة (لمدة ثلاثة أشهر)”.

واوضح ان “على المصارف، وفي حالة استمرار حظر التجوال، اعادة ممارسة فعالياتها كاملة مع مراعاة تقليص عدد الموظفين العاملين فيها والأخذ باجراءات السلامة الصحية وذلك لضمان تنفيذ وتلبية الأعمال الضرورية للمواطنين ومؤسسات الدولة، كما قرر استمرار عمل جميع فعاليات نظام المدفوعات وبشكل يومي”.

وبين: “تم تأجيل العمولة المترتبة على التجار، عند استخدام أدوات الدفع الالكتروني، ولمدة ستة أشهر، اضافة الى استئناف العمل بالنافذة الاستثمارية للمصارف المفتوحة في البنك المركزي”.