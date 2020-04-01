50 شخصية كروية آسيوية تشارك في حملة لمكافحة كورونا

نجوم السويق يطلقون مبادرة لمواجهة “كوفيد ـ 19”

العواصم ـ وكالات:

أشاد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالجهود الكبيرة للعاملين في المجال الصحي، “الذين يعملون بجهد كبير من أجل مساعدة وحماية المجتمعات في كافة أرجاء قارة آسيا والعالم”.

كما تقدم آل خليفة بالشكر إلى الاتحادات الوطنية الأعضاء وكافة المنتسبين لها من لاعبين وكوادر إدارية وفنية على الجهود والمساهمات التي يبذلونها في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم.

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: “إننا نتطلع في هذه الأوقات الاستثنائية، إلى العاملين في الحقل الطبي أكثر من أي وقت مضى”.وتابع: “نحن فخورون للغاية بما يقوم به العاملون في مجال الصحة والأطباء والممرضون والعاملون في مجال الإسعاف، حيث يتفانون من أجل إنقاذ حياة الآخرين في مثل هذه الظروف الصعبة”.

وأضاف: “في كرة القدم، نحن معتادون على كلمات مثل الأبطال والنجوم، ولكن في هذا الوقت فإن الأبطال والنجوم الحقيقيين هم من يعملون