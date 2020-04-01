إيطاليون يحرقون علم الاتحاد الأوروبي

الصباح الجديد-متابعة:

اقدم مجموعة من الشباب الايطالي على حرق علم الاتحاد الأوروبي، تعبيرا عن غضبهم لعدم تقديم المساعدات لهم خلال أزمتهم المأساوية مع فيروس كورونا، الذى أودى بحياة أكثر من 12 ألف إيطالي.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر أشخاصا بصدد حرق العلم مع تشغيل النشيد الوطني الإيطالي، معبرين عن استيائهم من موقف الاتحاد الأوروبي وتقاعسه عن مساعدتهم وإنقاذهم من الأزمة.

وأرفقوا الفيديوهات بوسم #CiSalviamoDaSoli الذي يعني “نحن سننقذ أنفسنا”.

وفي أحد الفيديوهات، ظهر ناشط إيطالي وهو يقوم بإنزال علم الاتحاد الأوروبي، ويرفع مكانه علم روسيا، بعد المساعدات التي قدمتها لإيطاليا من أجل محاربة تفشى كورونا.

وتعد إيطاليا من أكثر دول العالم تضررا بفيروس كورونا، حيث يتصدر عدد الوفيات المرتبة الأولى عالميا، بفارق كبير عن الصين، مركز تفشى الوباء.

وأعلنت السلطات الصحية الإيطالية، أمس الاول الثلاثاء، تسجيل 837 وفاة و4053 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية. وبذلك وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 12428 وعدد الإصابات إلى 105792.

وبلغت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في أوروبا تجاوزت الـ30 ألفا.

وأكدت وكالة الصحافة الفرنسية يوم امس الأربعاء، استنادا إلى بيانات رسمية، أن 30063 في الأقل من أصل 42365 حالة وفاة بسبب كورونا على مستوى العالم حصلت في القارة العجوز، لتصبح أوروبا بذلك أكثر القارات تضررا بالوباء.

ويعود أكثر من ثلث هذه الوفيات (12428) إلى إيطاليا، تليها إسبانيا (8189) ثم فرنسا (3523).

ويأتي ذلك بعد أربعة أيام فقط من تجاوز حصيلة ضحايا كورونا على مستوى العالم حد الـ30 ألفا، ما يظهر سرعة تفشي الفيروس ومدى تضرر أوروبا به.