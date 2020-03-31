جوني ديب يربح الدعوى القضائية ضد طليقته أمبير هيرد

الصباح الجديد-وكالات:

ربح النجم العالمي ​جوني ديب​ الدعوى القضائية التي كان رفعها ضد طليقته الممثلة ​أمبير هيرد​ واصدرت المحكمة حكمها بوجوب دفع هيرد لديب بتعويض بقيمة خمسين مليون دولار بتهمة التشهير به.

وكان الممثل البالغ من العمر 55 عامًا يقاضي زوجته السابقة بعد أن زعمت أنها تلقت تهديدات منه بالقتل وقال في الدعوى التي قدمها: “إن الإيحاء بأنه مارس عليها العنف المنزلي، خطأ قاطع وثابت”.

وتزوج الثنائي في عام 2015، ثم انفصلا سنة 2016 بتسوية ودية للطلاق بقيمة سبعة ملايين دولار. لكن هيرد اتهمته لاحقاً بالعنف المنزلي مما أوصل علاقتهما للتشهير والمحاكم. فاتهم ديب زوجته بإقامة علاقة عاطفية مع رجل الأعمال إيلون ماسك بعد زواجهما بشهرٍ واحد فقط. وظلت الشائعات تطاردهما وانقسم معجبيهم ما بينهما، لكن طليقة ديب السابقة وينونا رايدر شهدت قبل ايام بان النجم جوني ديب يمتلك اخلاقا عالية، وشخصيته بعيدة جدا عن العنف، ويبدو ان تلك الشهادة كان لها تاثيرا للبحث عن ادلة اكثر تثبت براءته من التهم.