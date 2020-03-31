  • الثلاثاء , 31 مارس 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

شيري عادل

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تستأنف الممثلة المصرية ​شيري عادل​ تصوير مشاهدها في مسلسل “إلا أنا” للمؤلف يسري الفخراني، وستقوم ببطولة حكاية بعنوان “امر شخصي” اذ تدور أحداث المسلسل في 60 حلقة منفصلة، كل قصة منها مدتها عشر حلقات وبالتالي فستعرض في المسلسل ست حكايات، وقررت قناة dmc عرض أول حكايتين من العمل قبل شهر رمضان وهما “بنات موسى” بطولة وفاء عامر، و”سنين وعدت” بطولة أروى جودة والمقرر بدء عرض حلقاتها يوم الأربعاء المقبل. وكان آخر أعمال شيري عادل مسلسل “السهام المارقة” الذي تم عرضه لأول مرة في شهر رمضان 2018 على قناة أبو ظبي، وشارك في بطولته شريف سلامة وهاني عادل ووليد فواز.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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