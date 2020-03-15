سومو: مساعٍ لاتفاق جديد لخفض إنتاج أوبك

انطلاق عمليات المسح بالرقعة الاستكشافية الثامنة في ديالى

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشفت شركة التسويق النفطية (سومو)، أمس الأحد، عن مساع لإبرام اتفاق جديد لمنظمة أوبك والدول المتحالفة معها لخفض الإنتاج والسيطرة على أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وقال مدير عام الشركة علاء الياسري، إن «وزير النفط ثامر الغضبان أجرى اتصالات بعدد من وزراء النفط داخل منظمة أوبك وخارجها من أجل اقناعهم للوصول إلى اتفاق جديد».

وأضاف، أن «وزير النفط الجزائري باعتباره رئيس المنظمة بدورتها الحالية، بعث رسالة إلى العراق دعا فيها إلى اجتماع فني وزاري عاجل، وعلى إثر ذلك أجرى العراق اتصالاته مع الدول الأعضاء والأمين العام لمنظمة أوبك، ولمس ان هناك رغبة وجدية من الجميع للتفاوض مرة أخرى للتوصل لاتفاق بشأن السيطرة على أسعار النفط».

ولفت الياسري إلى أن «الخلاف حدث بين السعودية وروسيا بسبب اعتراض العضو الروسي في اللجنتين الفنية والمراقبة على التخفيض، الذي أكد أن قناعته تصب بتمديد الاتفاق الحالي وليس التخفيض».

وأشار الى أن «وزير النفط السعودي، كان موقفه واضحاً بتخفيض مليون ونصف المليون برميل».

وأضاف أن «السيناريوهات المطروحة، هي أن يكون الخلاف بين السعودية وروسيا مقتصراً على الوزيرين، وبالإمكان معالجته، أما السيناريو الآخر، هو أن يكون الخلاف سياسياً، أي بقرار من قيادة البلدين، وهذا الأمر من الصعب معالجته في ظل الظروف الراهنة».

وأكد مدير عام شركة سومو، أن «السعودية وروسيا هما أكثر البلدان المصدرة للنفط ضرراً من انخفاض الأسعار بسبب حجم صادراتهما».

على صعيد متصل، كشف مسؤول محلي في محافظة ديالى، أمس الاحد، عن انطلاق عملية بحث عن النفط والغاز في 3 مدن داخل المحافظة لاول مرة في تاريخها.

وقال مدير ناحية قزانية مازن اكرم في تصريح، ان ”الفرقة الزلزالية الاولية التابعة لوزارة النفط بدات بعمليات المسح الزلزالي في مدن قزانية ومندلي وبلدروز للبحث عن النفط والغاز في ان واحد لاول مرة في تاريخ ديالى بعد تهيئة المخيم والمعدات الخاصة”.

واضاف اكرم، ان ”العمليات تجري ضمن الرقعة الاستكشافية الثامنة والتي تمتد بين ديالى وواسط لكن الجزء الاكبر يقع ضمن حدود المحافظة”، مبينا أن “هناك توقعات بان تاتي النتائج ايجابية وتكشف عن ثروات طبيعية كبيرة تسهم في تعزيز قدرات البلاد الاقتصادية كما انها ستنعكس بشكل كبيرة على الوضع الاقتصادي للمدن الثلاث من ناحية توفير الوظائف وانتعاش البعد الاقتصادي”.

وتقع الرقعة الاستكشافية الثامنة بين ديالى وواسط الا ان 75% منها يقع ضمن حدود مدن شرق المحافظة ومنها قزانية ومندلي وبلدروز وسط تفاؤل بانها تضم خزين كبير من النفط الخام والغاز الطبيعي.