رياض يعلن عن إعادة العمل بمشروع «السنبلة» الرياضي في الديوانية

إعلام الشباب والرياضة:

أعلن وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، عن مفاجأة سارة بشأن مشروع “السنبلة” الرياضي في محافظة الديوانية.

وذكر بيان عن مكتب رياض في بيان صحفي، ان الأخير “استقبل ، محافظ الديوانية زهير الشعلان وبحث معه سبل تفعيل التعاون المشترك بين الطرفين في مجاليّ الشباب والرياضة”.

وأكد رياض ان “الوزارة تعمل بجهد حثيث سعياً لإعادة العمل في جميع المشاريع المتلكئة، وبحث اسباب توقف كل مشروع بشكل منفرد من اجل تذليل العقبات وتجاوزها عبر حلول آنية ومستقبلية، لذا نجد ان بعض المشاريع عاد العمل فيها وبعضها الآخر ما زلنا نعمل لتهيئة السبل الكفيلة لإعادتها للعمل”.

واوضح ان “مشروع مدينة السنبلة الرياضية الذي يتمتع بخواص وصفات مميزة عن بقية المشاريع، سيتم اعادة العمل فيه قريباً جداً، عقب الاتفاق الذي التوصل اليه مع الشركة المنفذة. مضيفاً اننا سنكون على الوعد مع جماهير المحافظة ومحافظات العراق كافة من اجل إتمام هذه المشاريع الشبابية والرياضية التي ستكون علامة فارقة تميز بلدنا الحبيب عن بلدان المنطقة والشرق والاوسط”.

من جهته قدم الشعلان شكره وتقديره لوزير الشباب والرياضة على “سعيه الدائم من أجل تذليل الصعاب امام مشروع مدينة السنبلة الرياضية والمشاريع الاخرى، وقال ان “المحافظة ستعمل على التنسيق مع الوزارة من اجل تسخير نسبة ٥% من الاموال المخصصة لمشاريع الشباب والرياضة بالشكل الامثل لكي تتناغم مع المشاريع الاستتراتيجية للوزارة”.