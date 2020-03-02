فريسة لفايروس كورونا الصباح الجديد +الصباح الجديد كاريكاتير مارس 2nd, 2020 التعليقات على فريسة لفايروس كورونا مغلقة 22 views حكومة علاوي.. أزمة بين أزمتين التجارة : تأجيل الاجتماعات وتقليل نسب المراجعين لمواجهة كورونا نبذة عن الصباح الجديد جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس. مقالات ذات صلة ترشيح علاوي خاطيء من البداية واتسم بالضبابية ونطالب بالعودة الى الدستور لاختيار البديل مارس 2nd, 2020 علاوي: صمود الشعب والمتظاهرين أجهض املاءات ايران في تشكيل الحكومة مارس 2nd, 2020 نائبة في ائتلاف النصر: على سائرون والفتح ان لا ينفردا بتسمية رئيس الوزراء مارس 2nd, 2020 خبير قانوني: لا سند دستوري لتولي رئيس الجمهورية رئاسة الحكومة بتوفر نائب لها مارس 2nd, 2020 حقوق الإنسان: شركات الطيران تلغي رحلات مدفوعة الثمن لعراقيين عالقين في تركيا مارس 2nd, 2020 السفير البريطاني يدين قصف الخضراء ويأسف لعدم تمرير حكومة علاوي مارس 2nd, 2020 فيروس كورونا ينشر الكآبة الاقتصادية في جميع أنحاء العالم مارس 2nd, 2020 الصين تهدي البلاد أجهزة الكشف على فيروس كورونا وتشكرها على مساندتها في مواجهته مارس 2nd, 2020 شركة للأدوية في الاقليم تعلن التوصل الى لقاح لعلاج كورونا مارس 2nd, 2020 التعليقات مغلقة