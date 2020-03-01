سابالينكا تقهر كفيتوفا وتتوج بلقب قطر

الدوحة ـ وكالات:

توجت لاعبة التنس البيلاروسية، أرينا سابالينكا، المصنفة الـ13 عالميا، مغامرتها في بطولة قطر المفتوحة بإحراز اللقب، بعد فوزها الثمين (6/3) و(6/3)، على التشيكية بيترا كفيتوفا، أول أمس، في المباراة النهائية.

وحرمت سابالينكا المصنفة التاسعة للبطولة، منافستها كفيتوفا المصنفة الـ11 عالميا والثامنة للبطولة، من حصد لقبها الثاني في قطر، حيث سبق لكفيتوفا أن توجت في 2018.. وفي المقابل، أحرزت سابالينكا اللقب اليوم، خلال مشاركتها الأولى في البطولة.

وهو اللقب الأول لها في الموسم الحالي، والسادس في جميع بطولات الرابطة العالمية للمحترفات، خلال مسيرتها الرياضية حتى الآن.