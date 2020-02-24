شتات اللاجئون السوريون الصباح الجديد +الصباح الجديد كاريكاتير فبراير 24th, 2020 التعليقات على شتات اللاجئون السوريون مغلقة 152 views فرض ارادات محافظ ميسان يؤكد أهمية إغلاق منفذ الشيب الحدودي مع ايران نبذة عن الصباح الجديد جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس. مقالات ذات صلة العراق يعلن تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا.. عائلة عائدة من إيران فبراير 25th, 2020 وزيرا خارجية السعودية والعراق يتبادلان وجهات النظر حول “صفقة القرن” فبراير 25th, 2020 الفتح يدعو لحوارات مع الرافضين لعلاوي قبل التصويت على الحكومة والابتعاد عن “الأغـلبية” فبراير 24th, 2020 عبد المهدي ومسؤلون معه خالفوا النظام الداخلي لمجلس الوزراء وندعو الى محاسبتهم فبراير 24th, 2020 وزارة الصحة تؤكد إصابة إيراني بالفيروس القاتل في النجف فبراير 24th, 2020 الخميس المقبل..جلسة التصويت على حكومة علاوي وبرنامجه يصل البرلمان فبراير 24th, 2020 مخاوف من تحول “كورونا” إلى وباء عالمي والمفوضية الأوروبية تخصص 232 مليون يورو لمواجهته فبراير 24th, 2020 تمسك بعض الأحزاب بحصتها لا يصب في مصلحة الاقليم فبراير 24th, 2020 “الاعمار الهندسي” توقع عقودا أشرافية لثلاثة مشاريع في نينوى فبراير 24th, 2020 التعليقات مغلقة