بعد غد الثلاثاء.. مسيرة مليونية يرفع بها المتظاهرون وتائر احتجاجاتهم

اياد علاوي يعدها الرد الأفضل على الاستقواء بالمليشيات

بغداد ـ الصباح الجديد:

يستعد المتظاهرون لرفع وتيرة احتجاجاتهم عبر الخروج بـ”مليونية” بعد غد الثلاثاء، دعا لها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تحدث آخرون عن عزمهم التوجه من محافظاتهم الجنوبية إلى بغداد.

وأطلق ناشطون على موقع تويتر، وسم #راجعيلكم_بمليونية، بهدف الدعوة للتظاهرة المقررة، ليصل إلى قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولاً على الموقع.

ومع تغريداتهم، التي جاءت تحت هذا الوسم، أرفق المغردون صوراً ومقاطع مصورة توثق أحداثاً وقعت بعد الأول من تشرين الاول الماضي، يوم انطلاق التظاهرات المستمرة حتى الآن، بعضها لمتظاهرين قُتلوا خلال مشاركتهم في الاحتجاجات، من بين أكثر من 500 قتيل ونحو 25 ألف جريح.

وفي السياق، ايد زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي امس السبت تأييده لتظاهرة يوم الثلاثاء المقبل، عادّاً إياها ” الرد الأفضل ” على سياسات المحاصصة.



وقال علاوي في تغريدة له على موقع تويتر، إن «العراق على موعد جديد مع ابنائه، لتجديد الولاء والانتماء، العراقي سيد نفسه ولن يأبه لحملات القمع والخطف والقتل والترويع».

وأضاف، أن «تظاهرات الخامس والعشرين من شباط التي ندعمها ونؤيدها ستكون افضل ردٍ على سياسات المحاصصة والفساد ودكاكين الاستقواء بالمليشيات او الارتهان للنفوذ الخارجي».