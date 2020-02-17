البعثة الأممية في البلاد تدين العنف واستهداف المتظاهرين السلميين ببنادق الصيد

بغداد – الصباح الجديد:

شجبت ممثلة الأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت، الاثنين 17 شباط 2020،ما يحدث مع المتظاهرين من استخدام اسلحة في ساحات الاحتجاج.

واشارت الى اصابة 200 شخص على الاقل في بغداد وكربلاء، مجددة الدعوة لحمايتهم بشكل عاجل.

وقالت بلاسخارت في بيان، إن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تتلقى معلومات ذات مصداقية عن استهداف متظاهرين مسالمين ببنادق صيد الطيور على الطريق بين ميدان التحرير وميدان الخلاني في بغداد مساء 14 و 15 و 16 شباط ، ما أدى إلى إصابة 50 شخصًا على الأقل، فضلا عن اصابة عدد من أفراد الأمن، باستخدام الكريات من بنادق الصيد أو الحجارة أو قنابل المولوتوف”.

وأوضحت أن معلومات وردت من كربلاء حول استخدام مقذوفات مماثلة مما تسبب في إصابة أكثر من 150 محتجًا في شهر كانون الثاني وحده.

وادانت بلاسخارت استخدام بنادق صيد الطيور، والتي تسببت مرة أخرى في أعداد كبيرة من الإصابات في الاحتجاجات الأخيرة.

ودعت السلطات إلى منع استخدام القوة ومحاسبة المسؤولين عن إساءة استخدام القوة.



واكدت أن النمط المستمر لاستخدام القوة المفرطة، مع وجود جماعات مسلحة يتم تحديدها بشكل غامض والولاءات غير الواضحة.

واعتبرت بلاسخارت، ذلك مصدر قلق أمني خطير يجب التعامل معه بشكل عاجل وحاسم.

وشددت على حماية المتظاهرين السلميين في جميع الأوقات.