  • الثلاثاء , 18 فبراير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

عرض للزواج من الفضاء!

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الصباح الجديد – وكالات:
أطلق طيار من سلاح الجو الأميركي خاتم خطوبة لأكثر من 90 ألف قدم في الجو ليعرض الزواج على حبيبته في لقطات مذهلة.
وخطط الكابتن ستيوارت شيبي، من ولاية ميسوري، وشريكته ماري ليزمان، مع بعض الأصدقاء، في البداية، للمشاركة في تحد لإرسال ميدالية ترتفع في السماء من خلال اتصالها ببالون يستعمل في عمليات الطقس.
ولكن، قبل لحظات من تحليق البالون، استبدل شيبي الميدالية بخاتم خطوبة تقليدي، آملا أن يصل إلى خطيبته عند عودة البالون من الفضاء إلى الأرض.
وقال شيبي إنه اعتمد على خبراته في الهندسة الجوية والتدريب التجريبي على الطيران للقيام بهذه الخطوة المثيرة.
مضيفا أنه اختبر الطريقة مرات عدة بإطلاق عملات معدنية في الجو، حتى شعر بالثقة الكافية للقيام بعرض الزواج بهذه الطريقة.
وأشار إلى أنه “إذا حدث خطأ ما، فسيفشل كل شيء وظهر في مقطع الفيديو البالون وهو يحمل الخاتم ويحلق فوق انحناء الأرض في لقطة مذهلة. ثم ينهار البالون ويعود مجددا إلى الأرض، بالاعتماد على نظام GPS، ويهبط في حقل ذرة قريب، حيث تلتقطه ليزمان، لتشاهد خاتم الخطوبة.
وتظهر اللقطات في النهاية، احتفال شيبي بنجاح خطته فضلا عن قبول مقترحه من حبيبته.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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