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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • اياد علاوي يدعو المتظاهرين الى توثيق حالات الاعتداء عليهم وايصال أسماء القتلة

اياد علاوي يدعو المتظاهرين الى توثيق حالات الاعتداء عليهم وايصال أسماء القتلة

شؤون عراقية
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اكد ان عصابات خارجة عن القانون طعنت متظاهرة

بغداد – الصباح الجديد:
دعا الدكتور اياد علاوي رئيس ائتلاف العراقية امس الأربعاء، المتظاهرين الى توثيق حالات الاعتداء عليهم من اجل تقديمها الى المحاكم الجنائية العراقية والدولية وايصال أسماء القتلة، مفيدا بأن عصابات خارجة عن القانون، تمارس التهديد من دون رادع طعنت امرأة من المتظاهرات.
وقال علاوي في تغريدة اطلعت عليها الصباح الجديد: “بلا مروءة ولا رجولة ولا قيم، يصل الاستهتار بالعصابات الخارجة عن القانون الى حد طعن امرأة متظاهرة وممارسة التهديد والترويع من دون رادع “.

ودعا علاوي في التغريدة «المتظاهرين الى ايصال اسماء اولئك القتلة، وتوثيق حالات الاعتداء ليتم تقديمها للمحاكم الجنائية العراقية والدولية».
يذكر ان سبق لعلاوي ان اكد قبل أيام ان لجنة من المحامين بدأت توثيق عمليات قتل واختطاف وترويع المتظاهرين.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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