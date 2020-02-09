رسو ( مسكريني ) بحمولة بلغت 1430 حاوية وتعود ملكيتها لثاني أكبر خط ملاحي في العالم

تعدّ أكبر باخرة حاويات تصل إلى الموانيء العراقية منذ تأسيسها

البصرة _ سعدي السند :

رست على الرصيفين 15 و 16 في ميناء أم قصر الشمالي الباخرة ( مسكريني ) وهي تحمل 1430 حاوية والتي يبلغ طولها 366 مترا وعرضها 48 مترا وكان في استقبالها مدير عام شركة موانيء العراق الدكتور المهندس صفاء عبد الحسين المالكي وعدد من المسؤولين المينائيين .

وقال المدير العام هذه الباخرة جاءتنا اليوم من ميناء الدمام السعودي وهو حدث تاريخي لكونها أكبر باخرة حاويات تصل إلى الموانئ العراقية منذ تأسيسها وهذه الباخرة طولها 366 م وعرضها 48 م وحمولتها الكلية 1430 حاوية وتعد من الجيل السابع لصناعة الحاويات ومملوكة لثاني أكبر خط ملاحي في العالم وبالتالي هذا يعطي دلالات ايجابية بأن الموانيء العراقية أصبحت اليوم قادرة على التنافس مع الموانيء الأخرى.

وأضاف المدير العام للماونئ ان الباخرة لم تأت بشكل مباشر كما اشيع وكما تم تداوله في الكثير من وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي بأنها جاءت من الصين فهذه الباخرة مرت بينها بسبعة موانيء عالمية وهذه الموانيء قامت بأجراءات الكشف الصحي واعطت شهادات صحية للباخرة وهذه الشهادات تخص حمولتها وطاقمها بأنها خالية من فايروس كورونا إضافة إلى ذلك فأن الموانيء العراقية أخذت إجراءات احترازية بالتعاون مع دائرة الصحة والكماوك وكل الجهات ذات العلاقة بأن تقوم بتعقيم الحمولات في أثناء تفريغها.

وبين المدير العام اننا حريصون جدا على أن تكون الموانيء العراقية داعمة لاقتصاد البلد إضافة إلى أن تكون بوابة للمحافظة على صحة الشعب وقمنا بتشكيل غرف عمليات من جميع الجهات العاملة في الموانيء والجميع معنيون بهذا الأمر ، كما تم رفع مستوى الجاهزية والحيطة والحذر واليوم حضرت شخصيا للاطلاع على الأمر لأننا نرى الموضوع في غاية الأهمية ويجب إتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع دخول فايروس كورونا الى البلاد .

وستقوم الباخرة بعد تفريغ حمولتها بتحميل 5000 حاوية فارغة من ميناء أم قصر الشمالي الذي يبلغ مستوى العمق فيه لأدنى جزر 12 م وعمق 17 م لأقصى مد حيث تعمل شركة الحفر العراقية وبصورة مستمرة بالحفر لتوفير أعماق مناسبة لإستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة.

مشروع الارصفة الثلاثة وحوض الاستدارة في ام قصر الشمالي

من جانب آخر تابع المدير العام لشركة موانى العراق المشاريع التطويرية في الموانئ ، حيث أجرى جولة ميدانية حول مشروع الارصفة الثلاثة وحوض الاستدارة في ميناء ام قصر الشمالي الذي تنفذه شركة انكا المتعاقدة مع شركة اللورين ضمن مشاريع التشغيل المشترك لبناء الارصفة الثلاثة ( 22, 23 , 24 ) التابعة للموانئ.

وقال المدير العام إن نسب الانجاز المتحققة لكل مفاصل المشروع وصلت الى نحو 77% ، داعياً الى تحقيق نسب إنجاز أعلى كون المشروع ذا اهمية كبرى كمرفق تطويري للموانئ العراقية وفي حال ادخاله حيز الخدمة يحقق معدلات قياسية في الايرادات وتوفير فرص عمل وتشغيل خطوط ملاحية اضافية فضلاً عن كونه منجزاً اقتصادياً للبلاد.

وقدمت مديرة المشروع ر. مهندسين غصون خلف تفصيلاً عن اهم الاعمال المتعلقة بانشاء الارصفة وحوض الاستدارة والنسب المتقدمة فيه وبينت ان مستوى العمل في الجدار الثقلي وصل الى الطبقة الحادية عشر وذلك بنصب 78 كتلة كونكريتية فيها ليصل معدل القطع الكونكريتية في هذا الجدار الى نحو 2500 من اصل 3177 قطعة ، لافتة الى ان الايام المقبلة ستشهد تنفيذ اعمال السطحة للارصفة الثلاثة.

اما اعمال الساحات في هذا المشروع فقد تضمنت المرحلة الحالية اعمال معالجة التربة بطريقة غرز انابيب pvd وصلت نسبة الانجاز فيها الى %100 .

يذكر ان طريقة الجدار الثقلي هي الاولى من نوعها في الموانى العراقية والتي تقضي بنصب القطع الكونكريتية الى مستوى 17 م تحت مستوى الماء لضمان قوة ومتانة هذه الارصفة واطالة امدها ..