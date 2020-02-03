محتجون يعتزمون تشكيل كيان سياسي يمثلهم ويقود التظاهرات

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلن الناشط البارز في تظاهرات محافظة ذي قار، علاء الركابي امس الاثنين عن الشروع باتخاذ خطوات “عملية جدية” لتشكيل كيان سياسي يمثل الاحتجاجات تماشيا مع تطلعات المحتجين في البلاد.

وقال الركابي في مقطع فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، انه “انطلاق من الحاجة لتوحيد الصفوف وتنظيمها وما يجعلها اقوى واكثر تأثيرا وفاعلية في خدمة القضية التي خرجنا من اجلها واعطينا كل هذه التضحيات، صار لزاما ان يولد من بيننا كيان سياسي قانوني يمثل اطارا يضم بداخله كل الوطنيين العراقيين من دون الالتفات الى انتماءاتهم الدينية والطائفية والقومية والمناطقية واستثمارهم كرجال دولة في العراق الجديد”.



واضاف “قد بدأنا بالفعل باتخاذ خطوات عملية وجدية بهذا الاتجاه تماشيا مع تطلعات المتظاهرين السلميين لبناء الوطن للجميع دون تمييز”، مردفا بأن “هذا الكيان لن يستخدم مفردة الاغلبية والاقلية”.

وفي محور آخر من التسجيل دعا الركابي الى “منح رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة المؤقتة محمد توفيق علاوي فرصة لتنفيذ تعهداته التي قطعها على نفسه ابرزها محاسبة قتلة المحتجين، والعمل على تهديد موعد لإجراء الانتخابات المبكرة في العراق”.