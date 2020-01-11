الإثارة تنتظر ديربي مدريد في الجوهرة المشعة

جدة ـ وكالات:

يحتضن ملعب الجوهرة المشعة بجدة، في الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد، نهائي كأس السوبر الإسباني الذي سيجمع ريال مدريد بجاره أتلتيكو.

وكان ريال مدريد قد ضرب شباك منافسه فالنسيا في اللقاء الماضي بنتيجة (3-1)، فيما قلب أتلتيكو مدريد الطاولة على برشلونة بعد أن خرج فائزًا بنتيجة (3-2)، ليتأهل الفريقان معًا إلى المباراة النهائية.

وبالحديث عن القمة المرتقبة «ديربي مدريد»، فإن الفريقين لم يسبق لهما أن التقيا على لقب كأس السوبر الإسباني سوى في مواجهتين «ذهابًا وإيابًا» من نسخة عام 2014.وسيطر التعادل (1-1) في اللقاء الأول وكسب أتلتيكو مدريد الإياب (1-0)، ليعلن نفسه بطلًا للسوبر تحت قيادة المدرب دييجو سيميوني.وتعد مباراة الغد خير مناسبة للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان وفريقه لرد الدين على خصمه العنيد، وانتزاع أول لقب من كأس السوبر خارج إسبانيا، وهو الذي لم يخسر أي نهائي كمدرب لريال مدريد.

ويهدف ريال مدريد إلى التتويج بالسوبر الإسباني هذا الموسم، لإضافة اللقب رقم 11 إلى دولاب بطولاته، والاقتراب خطوة من برشلونة صاحب الرقم القياسي في رفع اللقب (13 مرة).