الجمهوريون مستعدون لوضع قواعد محاكمة ترامب من دون الديموقراطيين

الصباح الجديد ـ وكالات :

أعلن زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي امس الأول الثلاثاء أنّ الجمهوريين مستعدون للمضي قدماً في وضع قواعد محاكمة الرئيس دونالد ترامب في اتهامين وجّههما إليه مجلس النواب بقصد عزله، متجاهلين مطالب الديموقراطيين بالحصول على ضمانات بشأن استدعاء الشهود.

وقال ميتش ماكونل إنّه يحظى بدعم الغالبية في حزبه لكي يتم أحادياً إقرار مجموعة قواعد المحاكمة، وبالتالي إرجاء البتّ في مسألة الشهود والوثائق إلى ما بعد بدء المحاكمة.

وأضاف ماكونل «لدينا الأصوات (اللازمة)، ما ان تبدأ المحاكمة بشأن عزل الرئيس، لتمرير قرار (ينظّم) ما يمكن وصفه بأنه مرحلة أولى»، تحدّد حجج الادعاء والدفاع، وفترة لأسئلة خطية من أعضاء مجلس الشيوخ.

لكن أي إجراء لا يمكن أن يُتّخذ قبل أن تحيل رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي إلى مجلس الشيوخ اللائحة الاتهامية التي تتضمّن اتهامين للرئيس: الأول استغلال السلطة، والثاني إعاقة عمل الكونغرس.

ومنذ تصويت مجلس النواب على عزل الرئيس في كانون الأول لم تسلّم بيلوسي مجلس الشيوخ اللائحة الاتهامية في محاولة منها للضغط على الجمهوريين من أجل وضع قواعد محاكمة منصفة.

وقال ماكونل «إنهم (الديموقراطيون) يحتفظون بالأوراق (اللائحة الاتهامية) منذ ثلاثة أسابيع»، معرباً عن أمله بأن «ينتهي هذا الأمر هذا الأسبوع».

واتّهم مجلس النواب ذو الغالبية الديموقراطية الرئيس الأميركي باستخدام مساعدة عسكرية وتحفيزات أخرى وسيلة للضغط على أوكرانيا من أجل فتح تحقيق بحق جو بايدن، المرشح الديموقراطي الأوفر حظاً لمواجهته في الاستحقاق الرئاسي المقبل، كما ومنع الكونغرس من إجراء تحقيق شامل.

وقال ماكونل إنه يريد ان تكون القواعد الأساسية للمحاكمة مماثلة لتلك التي اعتُمدت في محاكمة بيل كلينتون في عام 1999.

وصادق حينها مجلس الشيوخ بالإجماع على مجموعة أولى من القواعد، وناقشوا لاحقاً جدوى استدعاء الشهود.

وأوضح ماكونل «ما نقوله هو إننا سنبدأ بالطريقة نفسها التي أقرها مئة عضو في مجلس الشيوخ قبل 20 عاما».

واعترض زعيم الأقلية الديموقراطية في المجلس تشاك شومر مشددا على أنه «سيجري تصويت» حول طلب الحصول على وثائق أساسية ومثول أربعة شهود يطالب الديموقراطيون بالاستماع إليهم.

ومن بين هؤلاء وزير الخارجية مايك بومبيو والمستشار السابق للامن القومي الاميركي جون بولتون الذي أعلن الإثنين أنه مستعد للإدلاء بشهادته إذا ما تم استدعاؤه.

وشهادة بولتون يمكن أن تكون مفصلية إذ من المعلوم أنه تحادث مع ترامب بشكل مباشر بشأن تجميد المساعدة لأوكرانيا.

وتحدى شومر الجمهوريين علما انه يحتاج فقط إلى مخالفة أربعة أعضاء جمهوريين لقرار الحزب من أجل تمرير قاعدة في المحاكمة تسمح بمثول الشهود.

وأكد ترامب أنه مستعد للمحاكمة مهما يكن، وقال للصحافيين في البيت الأبيض «مهما كان الأمر، إنها خدعة».