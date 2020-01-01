  • الأربعاء , 1 يناير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون عراقية
  • السفير الإيراني الأسبق في البلاد: العراق أصبح ملعباً لتصفية المشاكل مع أميركا

السفير الإيراني الأسبق في البلاد: العراق أصبح ملعباً لتصفية المشاكل مع أميركا

شؤون عراقية
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متابعة – الصباح الجديد:
اكد السفير الإيراني الأسبق لدى البلاد، حسن دانايي فر، ان العراق اصبح ملعباً لتصفية المشاكل بين ايران وامريكا.
وقال دانايي فر في تصريحات نشرها موقع “إيران إنترناشيونال”، إن “الهجوم على السفارة الأميركية في بغداد، يعد انتقاما من العدوان الأميركي على مقر الحشد الشعبي”.
وأوضح أن “التوتر بين طهران وواشنطن سيتصاعد، والعراق هو ملعب تصفية المشاكل مع أميركا”.
يذكر أن منتسبين لكتائب حزب الله التابعة للحشد الشعبي، حاولت اقتحام السفارة الأميركية ، احتجاجاً على قصف مقرات الحشد غربي الانبار.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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