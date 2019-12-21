مأساة حلب في أعياد الميلاد الصباح الجديد +الصباح الجديد كاريكاتير ديسمبر 21st, 2019 0 تعليق 126 views هل تتجاوز «تيتانك» الطبقة السياسيّة جبل المعتصمين الجليديّ؟ خروج أمن ! نبذة عن الصباح الجديد جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس. مقالات ذات صلة تجمع نيابي يضم أكثر من 170 عضواً يخالف الكتلة الأكبر ويقدم مرشحين لرئاسة الحكومة ديسمبر 21st, 2019 انسحاب المتظاهرين من جسر الأحرار وساحة الوثبة صوب التحرير ديسمبر 21st, 2019 علاوي يحذر من نتائج اختيار مفوضية غير مستقلة و قانون انتخابات ليس منصفا ديسمبر 21st, 2019 66 دولاراً لبرميل النفط العالمي ديسمبر 21st, 2019 طارق حرب: الإجراءات الدستورية تجاه رئيس الجمهورية اعقد منها مع رئيس الوزراء ديسمبر 21st, 2019 روسيا تعترض تسلم ملايين السوريين مساعدات إنسانية عبر حدود تركيا والعراق ديسمبر 21st, 2019 حقوق الانسان: نضغط على الحكومة للحد من الاغتيالات والخطف ديسمبر 21st, 2019 الاتحاد الوطني الكردستاني يعقد مؤتمره الرابع تحت شعار التجديد ديسمبر 21st, 2019 مديرعام الاعمار الهندسي يعلن المباشرة بأعادة تأهيل مبنى المتحف الوطني العراقي ديسمبر 21st, 2019 اضف رد انقر هنا لإلغاء الرد.