همام طارق يخطف قلوب جماهير «الدراويش»

بغداد ـ الصباح الجديد:

استطاع لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي الاسماعيلي المصري، همام طارق، ان يخطف قلوب مشجعي فريقه المصري بعد الاداء الملفت للانظار خلال مباريات الفريق الاخيرة في البطولة العربية والدوري المصري الممتاز.

النجم العراقي انتقل الى صفوف الاسماعيلي في الرابع من شهر آب الماضي، ومنذ ذلك الوقت بدأ مستواه بالتصاعد تدريجياً من مباراة لاخرى.

طارق يعرف بالروح القتالية التي يمتلكها، فضلاً عن سرعته وايجاده اللعب في اكثر من مركز، كل هذه الامور شفعت له بان يكون احد نجوم «الدراويش» ليدخل الى قلوب الجماهير من دون استئذان.

اللاعب حصد لقب افضل لاعب بعد الاداء الكبير الذي قدمه بصناعة هدف في مواجهة الاسماعيلي ومصر المقاصة، الاربعاء، والتي انتهت بفوز الاسماعيلي بنتيجة 2-0، إذ انشغلت صفحات الدراويش بالحديث عن طارق والثناء بادائه.. وانهالت كلمات الثناء على صورة اللاعب في الصفحة الرسمية للنادي على «فيسبوك»، حيث وصفوه باللاعب القتالي الذي يلعب من القلب وغيرها من الكلمات.

طارق لم يتمكن من المشاركة في بطولة كأس الخليج «خليجي 24» ب‍قطر، بسبب التزاماته مع الدروايش وخوضه مباراة مصيرية امام الجزيرة الاماراتي والتي تزامنت مع موعد البطولة.