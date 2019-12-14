شؤون الاقاليم تدعم منتخب «الشباب والرياضة» في تحضيراته لكأس الوزارات

إعلام شؤون الأقاليم والمحافظات:

بدا منتخب وزارة الشباب والرياضة تحضيراته للمشاركة في بطولة كاس الوزارات بنسختها الخامسة التي تشرف على تنظيمها الوزارة /دائرة التربية البدنية، للمدة من ٢٠ كانون الاول الحالي ولغاية ١٠ كانون الثاني المقبل.

المعاون الاداري لدائرة شؤون الاقاليم والمحافظات الدكتور ميثم حسين تفقد تدريبات الفريق، مشيدا بمعنويات اللاعبين وملاكهم التدريبي المؤلف من بسام رؤوف ومساعده د. نجم عبد مطشر والمدير الاداري تمارا محمد ، مبدياً استعداد الدائرة لتقديم جميع نقاط الدعم والمساندة لإنجاح مشاركة الفريق في البطولة .

تشكيلة فريق وزارة الشباب والرياضة ستتكون من ١٤ لاعبا بينهم ٢ من حماة المرمى، بقيادة المدرب بسام رؤوف مدير المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية لكرة القدم التابع للدائرة ، وسيحري انتقاء اللاعبين الافضل للدفاع عن الوان الفريق سيما ان وزارة الشباب والرياضة ودوائرها في بغداد والمحافظات تضم نجوماً سابقين لعبوا للأندية والمنتخبات وسيشكل حضورهم قوة للفريق ، بحسب ما اشار اليه مصدر رسمي من دائرة التربية البدنية المشرفة على تنظيم البطولة.