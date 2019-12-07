رديف الشرطة يكتسح شباب العراق بثلاثية في تنشيطية حيفا

بغداد ـ منتصر الأسدي*

سجل رديف الشرطة لكرة القدم المكون حديثاً ، فوزاً عريضاً ومستحقاً على نظيره فريق شباب العراق ، بثلاثة أهداف من دون رد ، في المباراة التي أقيمت ، على ملعب نادي حيفا الرياضي ، في مستهل مباريات المجموعة الثالثة من بطولة حيفا الودية.

وتقمص اللاعب الواعد عمار غالب دور البطولة بعد تسجيله أهداف فريق الثلاث (هاتريك) ، حيث أفتتح التسجيل لأبناء القيثارة الخضراء في الدقيقة (٢٥) ومع انطلاق الشوط الثاني عاد نفس اللاعب ليوقع على هدفه الشخصي الثاني له ولفريق في الدقيقة (٥٥) ، ومع وصول المباراة الى لحظاتها الأخيرة استطاع عمار غالب من إحراز الهدف الثالث الذي منح فريق اول ثلاث نقاط في البطولة. وتأتي خطوة تشكيل رديف لفريق كرة القدم في إطار سعي إدارة نادي الشرطة الرياضي لإكتشاف المواهب ، حيث سيكون فريق الرديف بمثابة الرافد الحقيقي للفريق الأول لكرة القدم لما يمتلكه من عناصر شبابية مميزة سيكون لها شأن كبير في عالم الساحرة المستديرة.

ويشرف على فريق رديف الشرطة جهاز فني بقيادة المدرب سعد هاشم يساعده ماهر حبيب وعادل جبار مدرباً للحراس.

إعلام نادي الشرطة