حقوق الانسان: مسعفون و طلاب جامعات وموظفون ضمن المعتقلين جراء التظاهرات

وكلت محامين تطوعيين لاكثر من 70 منهم

بغداد ـ الصباح الجديد:

أشرت مفوضية حقوق الانسان في العراق، وجود مسعفين و طلاب جامعات وموظفين ضمن المعتقلين على خلفية التظاهرات، مطالبة مجلس القضاء الاعلى بالاسراع في حسم قضاياهم جميعاً.

وقالت المفوضية في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه إن “وفدا من المفوضية العليا لحقوق الانسان زار احد المواقف التابعة لاستخبارات عمليات بغداد لمتابعة اوضاع الموقوفين على خلفية التظاهرات والتأكد من وجود الضمانات القانونية ومعايير حقوق الانسان”.

واضاف البيان أن “الوفد استمع للموقوفين جميعا والى طبيعة مجريات اعتقالهم وتعامل الجهات الامنية معهم وظروف الاحتجاز ، حيث تبين من خلال الزيارة ان هنالك عددا منهم كانوا مسعفين او من ضمن الفرق الطبية التطوعية بالاضافة الى طلبة جامعات ومدارس ومنتسبين في الأجهزة الامنية وكسبة”.

كما اشرت المفوضية “عدم زيارة ممثلين من الادعاء العام لهم مع عدم وجود محامين لأغلبهم حيث عملت المفوضية على توكيل محامين تطوعيين لاكثر من( 70 موقوفاً) منهم من خلال التنسيق مع نقابة المحامين العراقية”.



واشرت المفوضية “حصول نقص في الأدوية المخصصة لعلاج الموقوفين وخاصة المزمنة منها بالاضافة الى وجود حالات اخرى تعاني الامراض الجلدية وغيرها بين الموقوفين”.

وطالبت المفوضية “بعرضهم على الفرق الطبية كما طالبت الهيئات التحقيقية و القضاء العراقي بحسم قضاياهم بالسرعة الممكنة واطلاق سراح من لم تثبت عليه شي كون اعتقالهم تم في ظروف استثنائية”.