الفساد الصباح الجديد +الصباح الجديد كاريكاتير ديسمبر 2nd, 2019 0 تعليق 18 views إعادة تشكل ! تيار الحكمة: الكتل السياسية تلقت درسا لن تنساه ابدا ولن تطالب بحكومة محاصصة نبذة عن الصباح الجديد جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس. مقالات ذات صلة الكتل تختار رئيساً للحكومة على مرحلتين واهم شروطه عدم الانتماء الحزبي والنزاهة ديسمبر 2nd, 2019 عبد المهدي يتحمل مسؤولية قتل المتظاهرين وعقوبته الإعدام في قانون البلاد ديسمبر 2nd, 2019 هيومن رايتس ووتش تحمل الحكومة مسؤولية عمليات اختطاف مرتبطة بالتظاهرات ديسمبر 2nd, 2019 الفتح: الحكومة الجديدة ستكون مؤقتة والانتخابات المبكرة بعد 6 اشهر ديسمبر 2nd, 2019 نواب: التصويت على قانوني الانتخابات والمفوضية الأسبوع المقبل او بعد اسبوعين ديسمبر 2nd, 2019 حقوق الانسان: مسعفون و طلاب جامعات وموظفون ضمن المعتقلين جراء التظاهرات ديسمبر 2nd, 2019 نيويورك تايمز: احتجاجات إيران الأخيرة.. الأكثر دموية“ منذ 40 عاماً ديسمبر 2nd, 2019 اميركا وبرهم صالح يطالبان وفد حكومة الاقليم الاسراع بالتوصل الى اتفاق مع بغداد ديسمبر 2nd, 2019 تيار الحكمة: الكتل السياسية تلقت درسا لن تنساه ابدا ولن تطالب بحكومة محاصصة ديسمبر 2nd, 2019 اضف رد انقر هنا لإلغاء الرد.