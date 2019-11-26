مواصلة تنفيذ حملة اللقاح ضد مرض شلل الأطفال في المراكز الصحية والدور السكنية

بأشراف دائرة صحة البصرة

البصرة _ سعدي السند :

تواصل دائرة صحة البصرة تنفيذ حملة اللقاح ضد مرض شلل الأطفال في المراكز الصحية في عموم المحافظة .

وذكر اعلام دائرة صحة البصرة ان جميع المناطق الواقعة في مركز المدينة الأقضية والنواحي قد باشرت بالحملة في يومها المقرر لتلقيح الأطفال ممن تترواح اعمارهم مابين يوم الى خمس سنوات وبإشراف مسؤولي تعزيز الصحة في المراكز الصحية والقيام بتوزيع الرسائل الصحية وإعطاء النصح والإرشاد حول مرض شلل الأطفال وقد تم تشكيل فرق جوالة من الملاكات الطبية والصحية لتنفيذ الحملة في جميع المناطق بغض النظر عن الجرعات السابقة وتحت شعار (من دار الى دار) .

حملات تفتيش ومتابعة المحال التجارية لرصد المخالفات الصحية

وأعلنت دائرة صحة البصرة عن استمرار حملات فرق الرقابة الصحية في البصرة عبر جولات ميدانية صباحية ومسائية شملت العديد من مناطق البصرة حيث تم متابعة الالتزام بالشروط الصحية في المطاعم ومحال المرطبات والافران، وتم رصد مخالفات صحية وإتلاف حلويات منتهية الصلاحية ومخالفة للتقييس والسيطرة النوعية (لا يوجد تاريخ صلاحية بالعربي أو الإنجليزي).

وذكر اعلام دائرة صحة البصرة ان فرق الرقابة الصحية في قطاع القرنة نفذت حملات زيارة مشروع ماء العلوة الأول ومشروع ماء العلوة الثاني ومشروع ماء الحالة ومشروع ماء همايون ومشروع ماء ابو عران ضمن الرقعة الجغرافية لمركز العلوة وتم تأشير الملاحظات بتقارير الزيارة فيما نفذت فرق الرقابة الصحية في قطاع ابي الخصيب شعبة الرقابة الصحية حملات تفتيش ومتابعة المحال التجارية ومخازن المواد الغذائية في القضاء وقد تم اتلاف كميات من المواد الغذائية .

اجراء عمليتين ناجحتين لزراعة الكلى في مركز البصرة

من جانب آخر اعلنت دائرة صحة البصرة اجراء عمليتين ناجحتين لزراعة الكلى في مركز البصرة لامراض وزراعة الكلى بمستشفى الصدر التعليمي .

وكشفت دائرة صحة البصرة ان العملية الأولى اجربت للمريضة ( ع ع) ٢٠ سنة والمتبرعة كانت والدتها (م ع) من اهالي البصرة فيما اجريت العملية الثانية للمريضة (ب ح) ٣٦سنة وتبرعت لها اختها من أهالي محافظة واسط وتكللت العمليتان بالنجاح . .

واضاف اعلام دائرة صحة البصرة ان الفريق الجراحي الذي قام بالعمليات كان بقيادة د صفاء كاطع، د محمد فوزي د،م اقدم د معتز د علي جبار اما الفريق الباطني الذي شارك فضم د.حسنين العامري،د. محمد مهدي،د حيدر العيداني ، د زهرة ، اما فريق التخدير فتكوّن من د علي سعدون، د سهى كاظم وفريق تطابق الانسجة د.احمد عبدالواحد د.رفاه د بسام .

هذا وشكر القائمون على المركز جهود دائرة صحة البصرة وعلى راسها المدير العام الدكتور عباس خلف التميمي بدعمه المستمر لتوفير احتياجات المركز وفريق مركز البصرة لامراض وزراعة الكلى في صالة العمليات والردهة والغسيل الكلوي والعناية المركزة على جهودهم الكبيرة .