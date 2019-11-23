فتح باب الترشّح لنيل جوائز «ناجي نعمان» الأدبية

بيروت – ميدل أيست أون لاين:

أُعلنَ عن فتحُ باب التَّرشُّح لنَيل جوائز ناجي نعمان الأدبيَّة لعام 2020 (الموسم الثَّامن عشر). وهذي الجوائزُ مُشَرَّعَة أمام الجميع، في مجالات الأدب كلِّها، وفي أربعة أصقاع العالَم، وبلغات هذا العالَم ولهجاته من دون استثناء. والمعروف أنَّها تهدفُ إلى تشجيع نشر الأعمال الأدبيَّة على نطاقٍ عالميّ، على أساس عَتق هذه الأعمال من قيود الشَّكل والمضمون، والارتقاء بها فكرًا وأسلوبًا، وتوجيهها لما فيه خير البشريَّة ورفع مستوى أنسنتها.

والجوائز غير محدَّدة لجهة العدد، وتتضمَّنُ نشرَ الأعمال الَّتي تلقى الاستِحسان والاستِحقاق في كتاب الجوائز السَّنويّ المجَّانيّ ضمنَ سلسلة «الثقافة بالمجَّان»، علمًا بأنَّ الحقوقَ في تلك الأعمال تسقط، في الخصوص الأخير حَصرًا، لصالح المؤسَّسة النَّاشرة، مؤسَّسة ناجي نعمان للثَّقافة بالمجَّان.

تُقدَّمُ المخطوطات في نسخةٍ واحدة، منضَّدة، في مهلةٍ تمتدُّ حتَّى آخر شهر يناير/ كانون الثاني 2020، وتُرفَقُ بها سيرةُ المؤلِّف وصورةٌ فنِّيَّةٌ له. وفي حال كانت المخطوطة بلغةٍ غير العربيَّة أو الفرنسيَّة أو الإنكليزيَّة أو الإسبانيَّة، تُرفَقُ بها ترجمتُها (أو ملخَّص عنها في صفحتَين على الأكثر) بإحدى تلك اللُغات.

تُستقبَلُ المخطوطاتُ بالبريد الإلكتروني على العنوان المذكور أدناه:

info@najinaaman.org

ويُشتَرَطُ ألاَّ يزيدَ عددُ صفحاتها على الأربعين، وألاَّ يكونَ قد سبقَ لها ونُشرَت أو حازت جوائز.

وأمَّا الإعلانُ عن الجوائز فيتمُّ قبلَ آخر يونيو/حزيران 2020، على أن يتمَّ توزيعُها مع كتاب الجوائز في أغسطس/ آب2020

هذا، وينالُ حائزو الجوائز عضويَّةَ دار نعمان للثَّقافة الفخريَّة، وهي عضويَّة مجَّانيَّة ولمَدى الحياة.