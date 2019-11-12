  • الثلاثاء , 12 نوفمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون عراقية
  • لجنة التعديلات الدستورية تفتح المجال امام الشعب لابداء الرأي حول التعديل الدستوري

لجنة التعديلات الدستورية تفتح المجال امام الشعب لابداء الرأي حول التعديل الدستوري

شؤون عراقية
0 تعليق
9 views

بغداد – الصباح الجديد:
فتحت لجنة التعديلات الدستورية، امس الاثنين، المجال امام الشعب لابداء الرأي حول التعديل الدستوري.
وقال رئيس لجنة التعديلات الدستورية فالح الساري في مؤتمر صحفي بصحبة أعضاء اللجنة، تابعته الصباح الجديد، ان “اللجنة ستفتح المجال امام جميع الشرائح المجتمعية لابداء ارائهم حول التعديل الدستوري، مؤكدا أن اجتماعات اللجنة ستبقى مفتوحة لحين اكمال كل التعديلات الدستورية ” .
وبين أن الامم المتحدة شاركت بالاجتماعات وستكون فاعلة ومتفاعلة مع اللجنة “، مضيفا أن هنالك اجتماع مع خبراء دستوريين اممين سيصلون نهاية الاسبوع للعراق “.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة