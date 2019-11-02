تراجع إنتاج روسيا النفطي

الصباح الجديد ـ وكالات:

كشفت بيانات من وزارة الطاقة، أمس السبت، أن روسيا خفضت إنتاجها النفطي في تشرين الاول إلى 11.23 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 11.25 مليون برميل يوميا في أيلول لتخفق مجددا في تحقيق التزامها بموجب الاتفاق العالمي لخفض الإنتاج.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون مستقلون، من بينهم روسيا منذ كانون الثاني على خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2مليون برميل يوميا لدعم السوق.

ووفقا لحسابات رويترز يشير الاتفاق إلى أن روسيا كان ينبغي أن تخفض الإنتاج بما بين 11.17 و11.18 مليون برميل يوميا.

وكانت روسنفت، أكبر شركات النفط الروسية، هي المساهم الأكبر في تخفيضات الإنتاج في الشهر الماضي، إذ خفضت إنتاجها بنسبة واحد بالمئة تقريبا عن أيلول.