الهجرة: عودة قرابة 150 نازح لمناطق سكناهم الاصلية في القائم

بغداد – الصباح الجديد

كشفت وزارة الهجرة و المهجرين، اليوم الاربعاء، عن عودة 149 نازحا من مخيمات النزوح في محافظة الانبار إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء القائم غرب المحافظة.

وقال مدير فرع الوزارة في محافظة الانبار مصطفى حامد سرحان في بيان تلقت “الصباح الجديد”، نسخة منه ان “‏استمرار للأسر النازحة في المخيمات الى العودة الطوعية”.

واضاف، أن “كادر فرع الوزارة في المحافظة استقبل العائدين بالتنسيق المباشر مع وزارة النقل و محافظة الانبار و قيادة عمليات الانبار بعد استكمال كافة الإجراءات الإدارية والأمنية لعودة الاسر النازحة”