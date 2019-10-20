رواية «نهاوند» لمحمد جميل خضر.. أحلام الشتات

صدرت حديثاً عن «دار إبييدي» المصرية للنشر والتوزيع رواية «نهاوند»، وهي الرواية الثانية للروائي والإعلامي الأردني/ الفلسطيني محمد جميل خضر.

ترصد الرواية الواقعة في 208 صفحات حيوات وتحولات تسع شخصيات (شابات وشبان من بلدان عربية مختلفة يعيشون في المنافي)، وصولاً إلى قرارهم المفصلي ضمن مسارات حياتهم تأسيس فرقة موسيقية حملت اسم «نهاوند» بعد تصويتهم على هذا الاسم.

هاني (فلسطيني انتقل من مخيم اليرموك إلى مدينة مالمو السويدية) يتواصل مع بقية الأصدقاء، ويقيم معهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي نقاشاً مفتوحاً إلى أن يصلوا إلى فكرة الالتقاء الفعلي في جزيرة صقلية. وفي صقلية تدور معظم أحداث الرواية وتتطور بدءاً من باب الحيرة وصولاً إلى باب الأمل.