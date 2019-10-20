ثعلب وسنجاب بطلا أفضل صورة للحياة البرية لعام 2019

الصباح الجديد – وكالات:

حاز مصور صيني على جائزة أفضل صورة للحياة البرية لعام 2019، والتي ترصد مواجهة طريفة بين ثعلب وسنجاب.

ورصدت عدسة المصور الصيني، يونغكينغ باو، في صورته الفائزة، لحظة حياة وموت درامية بين السنجاب والثعلب، إذ أن الأول شل الخوف حركته، وتركه فاغر الفاه، مباعدا بين أصابعه، بينما الثاني تأهب للانقضاض، في لحظة آسرة جمدها إطار صورة ملأى بالفوضى والإثارة والرعب جوهرها الطبيعة وقانونها، بحسب الموقع الرسمي لمتحف التاريخ الطبيعي.

ومنح متحف التاريخ الطبيعي في لندن الجائزة لصورة “باو” التي تحمل عنوان “اللحظة”، وتم التقاطها من هضبة التبت الصينية على ارتفاع 14,800 قدم فوق سطح البحر، على بقعة تسمى سقف العالم.

ويكمن تميز الصورة في استثنائية تتجسد بنوع الضحية، إذ لا يشكل السنجاب عادة فريسة ثعلب التبت، الذي يصطاد عادة حيوان ثديي آخر هو البيكا.

وأوضح روز كيدمان كوكس، رئيس لجنة تحكيم المسابقة: “الصور التي يتم التقاطها في تلك المنطقة نادرة جدا، إلا أن تصوير مثل ذلك التفاعل القوي بين ثعلب تبتي وحيوان السنجاب، وهما جنسان أساسيان لبيئة تلك المراعي المعشوشبة، أمرا استثنائيا”.

يشار إلى أن الصور التي حصدت الجوائز ستعرض في متحف التاريخ الطبيعي في لندن حتى مايو/أيار 2020.