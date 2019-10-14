التجارة تلغي ٥٨ وكالة غذائية وطحين خلال شهر تموز الماضي

بغداد – الصباح الجديد

اعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، عن قيام دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة بالغاء ٥٨ وكالة غذائية وطحين خلال شهر تموز بسبب مخالفة وكلائها للضوابط والتعليمات. وذكرت الوزارة في بيان صحفي، نقلا عن مدير عام الدائرة رياض فاخر الهاشمي وتلقت عليه “الصباح الجديد”، بان “الدائرة قامت في الشهر ذاته منح( ١٠ )وكالات وتدوير( ١١٠) وكالة ودمج ( ١٩٦ ) وكالة واستحداث ( ٣١) وكالة واعادة ٤٦ وكالة”.

وتابعت “فضلا عن تسجيل ٢٠٨٠٧ اطفال حديثي الولادة وتسجيل جديد ( ٤٥٨٠٣ ) افراد ونقل (٥٣٧٠٤ ) افراد و(٤٧ ) طفلا من القادمين الى فروع التموين كذلك نقل (٣٨٨٥٨) فردا و( ٥١) طفلا من المنقولين من فروع التموين كذلك تم انجاز( ١٩٣٧٦) معاملة شطر خلال الشهر ذاته”.

واشارت الى شطب (١٣٠٦٧ ) فردا من البطاقة التموينية بسبب الوفاة او السفر او اسباب اخرى”.وبهذا الصدد اكد الهاشمي على الدوائر الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة والمواطنين كافة بضرورة الابلاغ عن المتوفين والمسافرين ليتسنى للدائرة شطبهم من البطاقة التموينية حسب الضوابط والتعليمات المعمول بها في الوزارة.