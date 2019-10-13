الخارجية تبحث افتتاح السفارة الفنلندية في بغداد الشهر المقبل

بغداد – الصباح الجديد

بحث سفير جمهورية العراق في هلسنكي مثيل ضايف السبتي، اليوم الأحد، موضوع افتتاح السفارة الفنلندية ببغداد في تشرين الثاني المقبل.وذكرت وزارة الخارجية في بيان حصلت عليه “الصباح الجديد “، ان “سفير جمهورية العراق في هلسنكي مثيل ضايف السبتي التقى في مبنى وزارة الخارجية الفنلندية وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافستوpekkahaavisto”.

وأضافت ان “السفير إستعرض العلاقات الثنائية بين البلدين وتاريخها، والأحداث السياسية التي تحدث في منطقة الشرق الأوسط وأخر المستجدات السياسية على صعيد المنطقة والعالم”.

وأشارت الى انه “تم التطرق لموضوع إفتتاح السفارة الفنلندية في بغداد في شهر تشرين الثاني، وأهمية هذا الحدث في بناء علاقات قوية ومتينة بين الجانبين، وبما يخدم إهتمامات البلدين”.