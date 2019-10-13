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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الخارجية تبحث افتتاح السفارة الفنلندية في بغداد الشهر المقبل

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بغداد – الصباح الجديد

بحث سفير جمهورية العراق في هلسنكي مثيل ضايف السبتي، اليوم الأحد، موضوع افتتاح السفارة الفنلندية ببغداد في تشرين الثاني المقبل.وذكرت وزارة الخارجية في بيان حصلت عليه “الصباح الجديد “، ان “سفير جمهورية العراق في هلسنكي مثيل ضايف السبتي التقى في مبنى وزارة الخارجية الفنلندية وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافستوpekkahaavisto”.

وأضافت ان “السفير إستعرض العلاقات الثنائية بين البلدين وتاريخها، والأحداث السياسية التي تحدث في منطقة الشرق الأوسط وأخر المستجدات السياسية على صعيد المنطقة والعالم”.

وأشارت الى انه “تم التطرق لموضوع إفتتاح السفارة الفنلندية في بغداد في شهر تشرين الثاني، وأهمية هذا الحدث في بناء علاقات قوية ومتينة بين الجانبين، وبما يخدم إهتمامات البلدين”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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