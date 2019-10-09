المركزي للاحصاء: ازدياد عدد الفنادق ومجمعات الايواء في العراق الى 1666 مرفقا لعام 2018

بغداد – الصباح الجديد :

اعلن الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الأربعاء، عن ازدياد عدد الفنادق ومجمعات الايواء في العراق الى 1666 مرفقا لعام 2018.

وقال الجهاز في تقرير له، إن “عدد الفنادق ومجمعات الايواء السياحي ما عدا إقليم كردستان بلغ 1666 مرفقا سياحيا لسنة 2018 بنسبة زيادة مقدارها 3.0% عن سنة 2017’، مبينا أن ‘عدد الفنادق ومجمعات الايواء السياحي كان 1618مرفقا سياحيا”.

وأضاف ان “محافظة كربلاء احتلت المرتبة الأولى باعلى نسبة من حيث عدد الفنادق وبنسبة 44.9% تليها محافظة النجف وبنسبة 23.2% تليها محافظة بغداد وبنسبة 22.1% ثم البصرة وبنسبة 3.2%، مبينا ان القطاع الخاص من اجمالي هذه الفنادق شكل نسبة 99.6%”.

وأشار الى ان “شكلت الفنادق الدرجة الممتازة خمس نجوم نسبة 0.7% تركزت في محافظة بغداد بواقع 7 فنادق تليها البصرة وبواقع 3 فنادق وفندق واحد في كربلاء، في خين شكلت فنادق الدرجة الأولى “اربع نجوم” نسبة 2.4% وشكلت فنادق الدرجة الثانية” ثلاث نجو”‘ نسبة 19.9% وشكلت فنادق الدرجة الثالثة ‘ نجمتان’نسبة 21.5%، بينما شكلت فنادق الدرجة الرابعة ‘ نجمة واحدة’ نسبة 20.6% اما فنادق الدرجة الخامسة ” شعبي” شكلت نسبة 35% من اجمالي عدد الفنادق في العراق”.

وكانت وزارة السياحة قد اعلنت في عام 2010 ان البنى التحتية لاستيعاب الوافدين من السواح ليس بالمستوى الطموح، على الرغم من ارتفاع كبير في اعداد الفنادق قد شهدتها محافظة كربلاء والنجف التي تحتضن المراقد الدينية.